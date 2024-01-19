В Destiny 2 добавят долгожданную функцию, которую фанаты просили с релиза

В Destiny 2 добавят возможность смены внешности персонажа. Разработчики объявили, что эта функция появится в обновлении перед запуском дополнения The Final Shape, которое выходит в июне 2024 года. Опция будет доступна на экране выбора персонажа.
«Вы сможете изменить внешний вид своих Стражей в любое время, без каких-либо затрат или ограничений на число изменений. Можно будет изменить тип тела, лицо, волосы/голову и отметины, но невозможно будет сменить класс», — подчеркнули в Bungie.
Сейчас единственный способ изменить внешний вид героя — сделать его заново.
ахахах =)))
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