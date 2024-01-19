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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Шутер, MMO, От первого лица, Научная фантастика
7.4 943 оценки

В Destiny 2 добавят долгожданную функцию, которую фанаты просили с релиза

Simple Jack
Новости

В Destiny 2 добавят возможность смены внешности персонажа. Разработчики объявили, что эта функция появится в обновлении перед запуском дополнения The Final Shape, которое выходит в июне 2024 года. Опция будет доступна на экране выбора персонажа.

«Вы сможете изменить внешний вид своих Стражей в любое время, без каких-либо затрат или ограничений на число изменений. Можно будет изменить тип тела, лицо, волосы/голову и отметины, но невозможно будет сменить класс», — подчеркнули в Bungie.

Сейчас единственный способ изменить внешний вид героя — сделать его заново.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
kaka qp0H

ахахах =)))

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Кей Овальд

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