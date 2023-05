В Destiny 2 появится косметические наборы, созданные под вдохновением игр PlayStation ©

В прошлом году компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупки студии Bungie, ответственной за выпуск крайне успешной дилогии Destiny. И вот только спустя год после этого анонса появились первые результаты их сотрудничество: косметические наборы для Destiny. В шутере появятся различные облики, которые были вдохновлены популярными франшизами PlayStation.

Новые скины для Destiny 2 станут одним из главных нововведений следующего сезона шутера — The Deep. Игроки смогут приобрести тематические предметы, которые включают в себя отсылки на God of War, Horizon Zero Dawn Ghost of Tsushima и The Last of Us. Как сообщаются, облики будут доступны для всех четырех основных игровых классов. А дальнейшем подобных предметов должно стать еще больше.

Старт нового сезона для Destiny 2 должен состоятся уже сегодня — 23 мая. Релиз скинов PlayStation ожидается также в ближайшие дни.