Destiny 2 06.09.2017
7.4 883 оценки

В Destiny 2 появится косметические наборы, созданные под вдохновением игр PlayStation

©
Gutsz
Новости

В прошлом году компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупки студии Bungie, ответственной за выпуск крайне успешной дилогии Destiny. И вот только спустя год после этого анонса появились первые результаты их сотрудничество: косметические наборы для Destiny. В шутере появятся различные облики, которые были вдохновлены популярными франшизами PlayStation.

Новые скины для Destiny 2 станут одним из главных нововведений следующего сезона шутера — The Deep. Игроки смогут приобрести тематические предметы, которые включают в себя отсылки на God of War, Horizon Zero Dawn Ghost of Tsushima и The Last of Us. Как сообщаются, облики будут доступны для всех четырех основных игровых классов. А дальнейшем подобных предметов должно стать еще больше.

Старт нового сезона для Destiny 2 должен состоятся уже сегодня — 23 мая. Релиз скинов PlayStation ожидается также в ближайшие дни.

Обновления
1
4
Последние посты по игре Destiny 2
Bungie пытается выяснить, заинтересованы ли игроки в следующей главе саги Destiny
Bungie пытается выяснить, заинтересованы ли игроки в следующей главе саги Destiny
Стражи вернутся на Титан в новом сезоне The Deep
Стражи вернутся на Титан в новом сезоне The Deep
Bungie выиграла дело против сайта по продаже читов и получит 6.7 миллионов долларов
Bungie выиграла дело против сайта по продаже читов и получит 6.7 миллионов долларов
Комментарии: 4
Ваш комментарий
saiditsme

Попытки притянуть сонибоев... Ну удачи, чо. Не просрите тех, что сейчас еще пока играют. Уже второй херней занимаетесь... Нимбус может стать последней каплей для многих

0
Brandy Ea

Давно ее забросила, но "для всех четырех основных игровых классов" - а их разве не 3?

0
Redshinx

Там 4 специализации. Класса то 3. Пустота, Огонь, Электричество и мною ненавидимый в пвп Стазис)

0
HardEzhIk1 Redshinx

Так уже 5 ) нити еще

0