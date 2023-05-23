В Destiny 2 появится косметические наборы, созданные под вдохновением игр PlayStation

В прошлом году компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупки студии Bungie, ответственной за выпуск крайне успешной дилогии Destiny. И вот только спустя год после этого анонса появились первые результаты их сотрудничество: косметические наборы для Destiny. В шутере появятся различные облики, которые были вдохновлены популярными франшизами PlayStation.
Новые скины для Destiny 2 станут одним из главных нововведений следующего сезона шутера — The Deep. Игроки смогут приобрести тематические предметы, которые включают в себя отсылки на God of War, Horizon Zero Dawn Ghost of Tsushima и The Last of Us. Как сообщаются, облики будут доступны для всех четырех основных игровых классов. А дальнейшем подобных предметов должно стать еще больше.
Старт нового сезона для Destiny 2 должен состоятся уже сегодня — 23 мая. Релиз скинов PlayStation ожидается также в ближайшие дни.
Попытки притянуть сонибоев... Ну удачи, чо. Не просрите тех, что сейчас еще пока играют. Уже второй херней занимаетесь... Нимбус может стать последней каплей для многих
Давно ее забросила, но "для всех четырех основных игровых классов" - а их разве не 3?
Там 4 специализации. Класса то 3. Пустота, Огонь, Электричество и мною ненавидимый в пвп Стазис)
Так уже 5 ) нити еще