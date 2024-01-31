В Destiny 2 пройдёт коллаборация с Mass Effect начиная с 13 февраля

После сотрудничества с The Witcher и хитами PlayStation, Destiny 2 в следующий раз пересечется с Mass Effect от BioWare. Коллаборация выйдет в свет 13 февраля и будет включать в себя наборы брони, основанные на коммандере Шепарде, Гаррусе Вакариане и Лиаре Т'Сони.
Хотя из можно будет приобрести за серебро (то есть за реальные деньги), как и другие доспехи из коллабораций, все игроки могут бесплатно получить «Призрачный панцирь усиленной защиты», фрегат-разведчик Альянса и десантный корабль Альянса «Спэрроу». Они входят в пакет заявок на участие в альянсе и вступают в силу в тот же день.
Destiny 2 доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК. Она готовится к выходу The Final Shape 4 июня, что завершит сагу о Свете и Тьме, хотя новые эпизоды продолжат историю после запуска. Что касается Mass Effect, следующая игра все еще находится в стадии подготовки, и, несмотря на опублиокванный новый тизер в ноябре прошлого года, как сообщается, она не выйдет до 2028 или 2029 года.
не плохо