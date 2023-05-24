В Destiny 2 стартовал новый сезон The Deep, который уже успели оценить создатели "Пацанов" ©

Многопользовательский шутер Destiny 2 отмечает старт нового сезона под названием The Deep, который отправляет игроков на потерянный спутник Сатурна — Титан. Поклонников игры ждут новые задания, глубоководные подземелья и даже рыбалка. В честь этого события, разработчики из студии Bungie опубликовали релизный трейлер обновления.

Дно океана Титана кишит одержимыми и воинами Улья, что-то разыскивающими в метановых глубинах. Стражам предстоит погрузиться в глубины, чтобы выяснить, что ищет враг, раскрыть древние тайны Титана и узнать о прошлом Свидетеля.

Сезон The Deep для Destiny 2 уже успели оценить создатели сериала "Пацаны". Авторы шоу у себя в социальных сетях отметили обновление игры и добавили к нему забавный комментарий. Название сезона по их мнению идеально сочетается с прозвищем одного из героев во вселенной сериала, которого также именуют The Deep в оригинале.

В новом сезоне стражи смогут отправиться на исследование загадочного сигнала, исходящий из-под его метанового моря. Владельцы сезонного абонемента получат доступ к еженедельным миссиям "Глубокое погружение", сезонному заданию "Спас" и рыбалке. Уже с 26 мая будут открыты новые подземелья, где игроки получат шанс разблокировать новые предметы и заработать эксклюзивные награды.

Вместе со стартом нового сезона в Destiny 2 появились косметический наборы PlayStation, которые были вдохновлены Элой, Кратосом и Джином Сакаи.

Destiny 2 доступна для игры на ПК и консолях.