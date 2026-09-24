В Destiny 2 вернется вырезанный контент, но Bungie не планирует возвращаться к регулярным обновлениям

Bungie собирается вернуть в Destiny 2 значительный объём ранее отключённого контента, однако это не означает полноценного возвращения игры к прежней модели поддержки. Согласно отчёту Forbes, команда не планирует возобновлять регулярный выпуск крупных обновлений и нового контента.

Речь идёт о кампаниях, рейдах и миссиях, которые ранее были удалены в рамках системы vaulting. После запланированного возвращения они станут бесплатно доступны всем игрокам, в том числе тем, кто не владел ими до отключения. Таким образом, Bungie намерена существенно расширить доступный контент без необходимости покупать старые дополнения.

При этом, судя по информации Forbes, возвращение Destiny 2 связано именно с восстановлением уже существующего содержимого, а не с запуском нового цикла активной разработки. Поддержка игры, вероятно, продолжится на уровне, необходимом для работы восстановленных кампаний, рейдов и миссий, но крупных новых обновлений ожидать не стоит.

Сезонные события также не планируется возвращать в прежнем формате. Оружие и другие награды, которые игроки могли получать во время таких активностей, должны стать доступными через систему разблокировки контента. При этом часть побочных заданий, связанных с сезонными элементами, может не вернуться.

На этом фоне изменение стратегии Bungie выглядит скорее попыткой сохранить Destiny 2 как доступную библиотеку уже созданного контента, чем полноценным возобновлением её активного развития. При этом Destiny 3, согласно имеющейся информации, сейчас не находится в разработке, поэтому дальнейшие планы студии относительно будущего серии остаются неопределёнными.