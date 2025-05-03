В суде не поверили авторам Destiny 2 - дело о краже сюжета продолжится

Суд не принял во внимание аргументы компании Bungie в деле, возбуждённом писателем Мэтью Келси Мартино.

Информация была опубликована в социальных сетях. Разработчики старались доказать отсутствие сходства, предоставляя видео с прохождениями кампаний «Красная война» и «Проклятие Осириса», которые положили начало сюжету игры.

Несмотря на количество контента, судья Сьюзи Морган отклонила ходатайство. Представительница ведомства отметила, что иск писателя связан непосредственно со всем контентом Destiny 2, а не с опубликованными в сети видео и информационными сайтами. Также эксперты не могли провести детальное сравнение вырезанных из игры квестов с произведением Мартино.

Дело кажется суду сложным из-за различий в формате проектов. У писателя серия небольших рассказов, а видеоигра не поддерживается подобного повествования. Несмотря на это, оба проекта выполнены в жанре научной фантастики.

Тем не менее, разбирательство будет продолжено. Писатель утверждает, что авторы Destiny 2 заимствовали его сюжет, а между проектами «десятки сходств». Однако Bungie пока не может доказать обратного. До этого разработчики прибегали к помощи стримеров.

Впервые Destiny вышла в 2014 году. С 2017 года вторая часть серии доступна на ПК, а также консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4. С 2019 года Destiny 2 распространяется по условно-бесплатной модели. Сюжет франшизы разворачивается в научно-фэнтезийном мире. Игроки могут путешествовать по галактике и посещать планеты Солнечной системы. Тайтл также доступен в цифровом сервисе Steam.