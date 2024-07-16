Вышел трейлер второго акта эпизода "Эхо" для Destiny 2

Компания Bungie опубликовала трейлер, посвященный второму акту эпизода «Эхо» для Destiny 2. Обновление выйдет 16 июля 2024 года. В нем добавят сюжетные задания, три поля боя, оружие и многое другое.
Выход третьего акта состоится 27 августа, а весь эпизод «Эхо» разработчики планируют завершить 8 октября 2024 года.
В начале июля разработчики сообщили, что полностью изменят подачу сюжета. От линейного повествования команда перейдет к более самостоятельным эпизодам. Благодаря такому подходу, игрокам будет проще разобраться в лоре игры. Для этого не придется изучать события, происходившие в предыдущих дополнениях.
Финальный финал эпизод 2 ?!