"Я в ярости": известный исследователь лора Destiny 2 считает, что финал игры намекнул на нереализованную сюжетную сагу

В последнем обновлении для Destiny 2 игроки обнаружили скрытую сцену, которая, по мнению сообщества, раскрывает планы Bungie на продолжение истории, так и не получившее развития после завершения поддержки игры.

В секретном эпизоде Страж встречает персонажа Лоди, связанного с таинственной группой Девяти. Однако во время разговора становится ясно, что через него говорит другое существо. Многие фанаты считают, что это первое полноценное появление Винноуэра — древней космической сущности, стоящей за силами Тьмы и давно упоминавшейся в лоре Destiny.

Особое внимание игроков привлекли слова загадочного голоса, который намекает на грядущий конфликт и заявляет, что Девять нуждаются в Стражах именно из-за его существования. Для многих поклонников это выглядит как завязка новой масштабной сюжетной арки, которую Bungie так и не успела реализовать.

На ситуацию эмоционально отреагировал известный исследователь лора Destiny и контент-мейкер My Name is Byf.

«Я видел эту сцену. И я в ярости. Разработчики, которые годами работали над Destiny, знали, куда ведёт история и какой потенциал был впереди. Они заслуживали гораздо большего».

По словам Byf, скрытая сцена показывает, что у авторов были гораздо более масштабные планы на будущее вселенной. Он считает, что история вокруг Девяти и Винноуэра могла стать основой для следующей большой саги после завершения противостояния со Свидетелем.

«Я рад, что эту часть истории всё же рассказали, но очевидно, что существовали куда более грандиозные планы. Великолепные планы. И весь этот потенциал оказался растрачен. Разработчики заслуживали возможности рассказать эту историю до конца».

На фоне этих обсуждений в сообществе вновь усилились призывы к созданию полноценной третьей части серии. Сам Byf завершил своё сообщение коротким призывом:

«Одобрите Destiny 3 уже наконец».