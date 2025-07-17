Запуск дополнения Edge of Fate оказался самым слабым в истории Destiny 2

15 июля в продажу поступит масштабное расширение для Destiny 2 - The Edge of Fate, с которого начинается новая сюжетная арка под названием The Saga of Destiny. Правда, как свидетельствуют данные SteamDB о количестве игроков в сети, в основном игроки встретили дополнение The Edge of Fate без особого энтузиазма.
Ниже указаны пиковые показатели онлайна в предыдущих дополнениях:
- Shadowkeep, 214 725 игроков;
- Beyond Light, 242 284 игрока;
- The Witch Queen, 290 112 игроков;
- Lightfall, 316 750 игроков;
- The Final Shape, 314 634 игрока;
- The Edge of Fate, 99 193 игрока.
Что касается отзывов игроков о сюжете и свежих геймплейных механиках The Edge of Fate, то они весьма положительные, технических проблем с серверами на этот раз не было, но, несмотря на это, многие игроки забросили Destiny 2 после The Final Shape, решив, видимо, что не стоит ввязываться в очередную сагу.
За последние полгода ежедневный онлайн Destiny 2 стал сильно проседать, причем запуск The Edge of Fate стал худшим за всю историю игры в сравнении с запусками других сезонов и дополнений.
Тот самый случай, когда не остановились вовремя. Вместо того чтобы делать третью игру, или новый IP, они продолжают доить.
Так они они почти сделали новый IP- Фарафон.
Сюжетно Destiny 2 закончилась на The Final Shape, все последующие DLC просто скам на деньги.
ну как знать может всё таки стоящая продукция..
Стоящая того чтобы её потом удалили, притом что у игроков просят деньги? Когда дают нахаляву - поиграть можно, но пусть за эту "продукцию" платит тот, кому своих денег не жалко. За то что фанатики все эти годы донатили, им сделали Марафон - кушайте, не обляпайтесь! 💩
Игра R.I.P
Одну делают уже десятки лет, а новую никак не могут выпустить, печалька