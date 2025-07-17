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Destiny 2 06.09.2017
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Научная фантастика
7.3 1 081 оценка

Запуск дополнения Edge of Fate оказался самым слабым в истории Destiny 2

Gruz_ Gruz_

15 июля в продажу поступит масштабное расширение для Destiny 2 - The Edge of Fate, с которого начинается новая сюжетная арка под названием The Saga of Destiny. Правда, как свидетельствуют данные SteamDB о количестве игроков в сети, в основном игроки встретили дополнение The Edge of Fate без особого энтузиазма.

Ниже указаны пиковые показатели онлайна в предыдущих дополнениях:

  • Shadowkeep, 214 725 игроков;
  • Beyond Light, 242 284 игрока;
  • The Witch Queen, 290 112 игроков;
  • Lightfall, 316 750 игроков;
  • The Final Shape, 314 634 игрока;
  • The Edge of Fate, 99 193 игрока.

Что касается отзывов игроков о сюжете и свежих геймплейных механиках The Edge of Fate, то они весьма положительные, технических проблем с серверами на этот раз не было, но, несмотря на это, многие игроки забросили Destiny 2 после The Final Shape, решив, видимо, что не стоит ввязываться в очередную сагу.

За последние полгода ежедневный онлайн Destiny 2 стал сильно проседать, причем запуск The Edge of Fate стал худшим за всю историю игры в сравнении с запусками других сезонов и дополнений.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
gameplaynostalgia

Тот самый случай, когда не остановились вовремя. Вместо того чтобы делать третью игру, или новый IP, они продолжают доить.

6
Samson48

Так они они почти сделали новый IP- Фарафон.

Jarvis666

Сюжетно Destiny 2 закончилась на The Final Shape, все последующие DLC просто скам на деньги.

4
нитгитлистер

ну как знать может всё таки стоящая продукция..

4
SonyK_2 нитгитлистер
...может всё таки стоящая продукция...

Стоящая того чтобы её потом удалили, притом что у игроков просят деньги? Когда дают нахаляву - поиграть можно, но пусть за эту "продукцию" платит тот, кому своих денег не жалко. За то что фанатики все эти годы донатили, им сделали Марафон - кушайте, не обляпайтесь! 💩

FuzzyLysanderius

Игра R.I.P

1
CRAZY rock GAME

Одну делают уже десятки лет, а новую никак не могут выпустить, печалька