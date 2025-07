Запуск дополнения Edge of Fate оказался самым слабым в истории Destiny 2

15 июля в продажу поступит масштабное расширение для Destiny 2 - The Edge of Fate, с которого начинается новая сюжетная арка под названием The Saga of Destiny. Правда, как свидетельствуют данные SteamDB о количестве игроков в сети, в основном игроки встретили дополнение The Edge of Fate без особого энтузиазма.

Ниже указаны пиковые показатели онлайна в предыдущих дополнениях:

Shadowkeep, 214 725 игроков;

Beyond Light, 242 284 игрока;

The Witch Queen, 290 112 игроков;

Lightfall, 316 750 игроков;

The Final Shape, 314 634 игрока;

The Edge of Fate, 99 193 игрока.

Что касается отзывов игроков о сюжете и свежих геймплейных механиках The Edge of Fate, то они весьма положительные, технических проблем с серверами на этот раз не было, но, несмотря на это, многие игроки забросили Destiny 2 после The Final Shape, решив, видимо, что не стоит ввязываться в очередную сагу.

За последние полгода ежедневный онлайн Destiny 2 стал сильно проседать, причем запуск The Edge of Fate стал худшим за всю историю игры в сравнении с запусками других сезонов и дополнений.