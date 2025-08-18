Палач Гвинн выходит на охоту - новый трейлер Destiny: Rising показывает безжалостную героиню

Разработчики Destiny: Rising выпустили свежий трейлер, посвящённый героине по имени Гвинн. Она представлена как странствующий палач и жнец, вершущий смертный приговор тем, кого сочтёт виновным. Персонаж будет доступен с самого релиза игры.

В ролике показаны как кинематографические сцены, так и кадры геймплея: зрители могут увидеть способности Гвинн в бою и то, как она расправляется с врагами на поле сражения.

Гвинн станет одной из нескольких доступных героев с уникальными историями и навыками. При этом в Destiny: Rising предусмотрен и настраиваемый главный персонаж для тех, кто предпочитает больше свободы.

Destiny: Rising разрабатывается NetEase Games как мобильный научно-фантастический ролевой шутер во вселенной Destiny. Анонс состоялся в октябре 2024 года, а сейчас для проекта уже открыта предварительная регистрация в Google Play и App Store.

Мировой релиз назначен на 28 августа 2025 года.