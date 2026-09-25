Destroy All Humans! впервые получила максимальную скидку 90% в Steam в рамках крупной распродажи

Издательство THQ Nordic запустило новую скидочную кампанию на Destroy All Humans! в цифровом магазине Steam.
В рамках текущей распродажи игра впервые получила скидку 90% — это максимальное снижение стоимости проекта с момента его выхода в Steam 28 июля 2020 года. Акция также распространяется на некоторые комплекты и дополнительный контент, однако размер скидки для них отличается.
Destroy All Humans! представляет собой ремейк культового приключенческого экшена об инопланетянине Крипто-137, прибывшем на Землю 1950-х годов. Игрокам предстоит собирать человеческую ДНК, использовать инопланетное оружие и психокинетические способности, разрушать города с летающей тарелки и противостоять правительству США. В ремейк также вошла восстановленная «Потерянная миссия» в Зоне 42.
Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.
не играл, но думаю вторая часть по интересней будет
никогда не любил эту мусорную серию, а вот Mercenaries первый кайф, играю щас на боксе по обратке в 4к 60 https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/mercenaries-playground-of-destruction/c0kb8ngfn0ts
Время идет и к тому же сама по себе поделка тот еще треш в хорошем смысле этого слова.