Destroy All Humans! впервые получила максимальную скидку 90% в Steam в рамках крупной распродажи

Издательство THQ Nordic запустило новую скидочную кампанию на Destroy All Humans! в цифровом магазине Steam.

В рамках текущей распродажи игра впервые получила скидку 90% — это максимальное снижение стоимости проекта с момента его выхода в Steam 28 июля 2020 года. Акция также распространяется на некоторые комплекты и дополнительный контент, однако размер скидки для них отличается.

Destroy All Humans! представляет собой ремейк культового приключенческого экшена об инопланетянине Крипто-137, прибывшем на Землю 1950-х годов. Игрокам предстоит собирать человеческую ДНК, использовать инопланетное оружие и психокинетические способности, разрушать города с летающей тарелки и противостоять правительству США. В ремейк также вошла восстановленная «Потерянная миссия» в Зоне 42.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.