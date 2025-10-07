Для ремейка Destroy All Humans! портировали озвучку из PS2-версии игры

Как стало известно, пользователь Владислав Жариков проделал впечатляющую работу и перенёс оригинальную русскую озвучку Destroy All Humans! из версии для PS2 в ремейк игры 2020 года.
Озвучка созданная студией "Со1юз" хорошо знакома поклонникам классической версии. В ней голоса главным героям подарили Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский, чьи диалоги придавали игре фирменный юмор и узнаваемое звучание.
Для реплик, отсутствовавших в оригинале, Жариков использовал нейросетевой перевод и синтез речи, чтобы сохранить единый стиль дубляжа. Благодаря этому обновлённый мод позволяет пройти ремейк с полностью озвученными персонажами на русском языке в духе оригинальной версии.
В это кто-то играет ?
я 2 часть проходил.. вроде прикольно а вроде и не очень. в любом случае желания пройти 1 часть не вызвало))
Те кому нужно просто расслабится и поднять настроение.
Как же я давно не слышал этих голосов...
Проходил 2 части с новой графикой, есть над чем посмеяться