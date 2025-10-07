Для ремейка Destroy All Humans! портировали озвучку из PS2-версии игры

Как стало известно, пользователь Владислав Жариков проделал впечатляющую работу и перенёс оригинальную русскую озвучку Destroy All Humans! из версии для PS2 в ремейк игры 2020 года.

Озвучка созданная студией "Со1юз" хорошо знакома поклонникам классической версии. В ней голоса главным героям подарили Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский, чьи диалоги придавали игре фирменный юмор и узнаваемое звучание.

Для реплик, отсутствовавших в оригинале, Жариков использовал нейросетевой перевод и синтез речи, чтобы сохранить единый стиль дубляжа. Благодаря этому обновлённый мод позволяет пройти ремейк с полностью озвученными персонажами на русском языке в духе оригинальной версии.