ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Destroy All Humans! 21.06.2005
Экшен, От третьего лица, Юмор, Научная фантастика
7.1 195 оценок

Для ремейка Destroy All Humans! портировали озвучку из PS2-версии игры

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Владислав Жариков проделал впечатляющую работу и перенёс оригинальную русскую озвучку Destroy All Humans! из версии для PS2 в ремейк игры 2020 года.

Озвучка созданная студией "Со1юз" хорошо знакома поклонникам классической версии. В ней голоса главным героям подарили Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский, чьи диалоги придавали игре фирменный юмор и узнаваемое звучание.

Для реплик, отсутствовавших в оригинале, Жариков использовал нейросетевой перевод и синтез речи, чтобы сохранить единый стиль дубляжа. Благодаря этому обновлённый мод позволяет пройти ремейк с полностью озвученными персонажами на русском языке в духе оригинальной версии.

14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Shadowboxer

В это кто-то играет ?

8
нитгитлистер

я 2 часть проходил.. вроде прикольно а вроде и не очень. в любом случае желания пройти 1 часть не вызвало))

DezkQ

Те кому нужно просто расслабится и поднять настроение.

6363

Как же я давно не слышал этих голосов...

1
ViksOne

Проходил 2 части с новой графикой, есть над чем посмеяться