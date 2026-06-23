Ремейк Destroy All Humans! добрался до Switch 2 - с обновлённой графикой и скидкой для владельцев Switch-версии

Ремейк экшена Destroy All Humans! официально стал доступен на Nintendo Switch 2. Игра, известная своим сатирическим подходом к теме инопланетного вторжения, выходит на консоли Nintendo с рядом технических оптимизаций, к радости тех, кто решит в неё поиграть, и тех, кто переходит с версии для Nintendo Switch.

По сравнению с предыдущими версиями для портативных консолей, эта игра отличается улучшенной графикой, более детализированным окружением, обновлёнными шейдерами и поддержкой разрешения Full HD до 1440p.

Что касается контента, игра снова возвращает игроков в роль Крипто-137, инопланетянина-фурона, отправленного на Землю в 1950-х годах для сбора человеческой ДНК. Геймплей основан на использовании экстрасенсорных способностей и обширного инопланетного арсенала. В версию для Nintendo Switch 2 также включён DLC Skin Pack, предоставляющий игрокам несколько дополнительных косметических вариантов для главного героя.

Игра доступна по цене €39,99. Одновременно с анонсом была уточнена политика обновления для тех, кто уже владеет игрой на оригинальной Nintendo Switch. Бесплатного обновления до версии для следующего поколения не будет; однако нынешние владельцы оригинальной версии для Switch могут приобрести издание для Switch 2 со скидкой 75% от первоначальной цены.