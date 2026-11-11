Авторы ремейков Destroy All Humans! выкупили сами себя у Embracer Group и вернулись к независимой разработке

Black Forest Games, известная по ремейкам Destroy All Humans!, снова стала независимой студией после почти девяти лет в составе THQ Nordic и Embracer Group. Руководство разработчиков выкупило компанию и намерено самостоятельно определять её дальнейшее развитие.

Как рассказал генеральный содиректор Black Forest Games Адриан Горш (Adrian Goersch), команда благодарна прежним владельцам за многолетнюю поддержку, однако теперь хочет сама распоряжаться своей судьбой. При этом разрыв не означает прекращения сотрудничества: студия и THQ Nordic сохранят партнёрские отношения и продолжат совместную работу над проектами.

Одновременно с выкупом Black Forest Games объявила о создании Third Signal Studios — независимой группы игровых студий, ориентированной на разработку премиальных игр для ПК и консолей. В числе основателей новой структуры также значится компания Third Signal Ventures. Таким образом, руководство не ограничилось возвращением самостоятельности, а сразу обозначило планы по дальнейшему развитию бизнеса.

Black Forest Games появилась в 2012 году. За время работы студия выпустила Giana Sisters: Twisted Dreams, Rogue Stormers и Fade to Silence, а широкую известность получила благодаря ремейкам Destroy All Humans! и Destroy All Humans! 2.

THQ Nordic приобрела разработчика в 2017 году за 900 тысяч евро. Сделка также предусматривала дополнительные выплаты основателям в размере до 450 тысяч евро — в зависимости от результатов работы студии. Теперь, почти девять лет спустя, Black Forest Games вновь переходит под самостоятельное управление.