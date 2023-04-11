Destroy All Humans! 2: Reprobed: The Single Player выйдет в июне для Xbox One и PlayStation 4 ©

Издатель THQ Nordic и разработчик Black Forest Games выпустят Destroy All Humans! 2: Reprobed Single Player для PlayStation 4 и Xbox One выйдет 27 июня.

Destroy All Humans! 2: Reprobed впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 30 августа 2022 года.

В этом выпуске «Одиночная игра» не будет многопользовательских режимов, предлагаемых в оригинальной версии.

Крипто вернулся с лицензией на расследование. Инопланетный захватчик возвращается еще круче, чем когда-либо. Окунитесь в качающиеся 60-е во всей их химической славе и отомстите КГБ за взрыв вашего корабля-носителя. Вам придется заключать союзы с представителями той самой расы, которую вы пришли поработить.