Destroy All Humans! 2: Reprobed 17.10.2006
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Destroy All Humans! 2: Reprobed: The Single Player выйдет в июне для Xbox One и PlayStation 4

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monk70
Новости

Издатель THQ Nordic и разработчик Black Forest Games выпустят Destroy All Humans! 2: Reprobed Single Player для PlayStation 4 и Xbox One выйдет 27 июня.

Destroy All Humans! 2: Reprobed впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store 30 августа 2022 года.

В этом выпуске «Одиночная игра» не будет многопользовательских режимов, предлагаемых в оригинальной версии.

Крипто вернулся с лицензией на расследование. Инопланетный захватчик возвращается еще круче, чем когда-либо. Окунитесь в качающиеся 60-е во всей их химической славе и отомстите КГБ за взрыв вашего корабля-носителя. Вам придется заключать союзы с представителями той самой расы, которую вы пришли поработить.

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