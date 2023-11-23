Симулятор эсминца Destroyer: The U-Boat Hunter выйдет из раннего доступа 6 декабря

Руководство польской студии Iron Wolf объявило, что релиз версии 1.0 Destroyer: The U-Boat Hunter состоится 6 декабря 2023 года. В день дебюта игра получит обновление, которое представит режим карьеры и новые варианты геймплея, включая спасение выживших.

Игра находится в раннем доступе с 28 сентября 2022 года.

Destroyer: The U-Boat Hunter - это симулятор эсминца типа Fletcher, в котором игроку предстоит взять на себя роль командира эскорта союзного конвоя, идущего через Атлантику. Большую часть времени игрок наблюдает за внутренними помещениями корабля с видом от первого лица.

Игра предлагает два основных режима игры

В режиме симуляции игрок отвечает за все решения, связанные с управлением конвоем и навигацией. Он самостоятельно управляет сложной техникой, планирует оборону конвоя и слушает доклады об обнаруженных вражеских объектах.

Менее опытные игроки могут воспользоваться тактическим режимом, который предлагает ряд упрощенных решений и позволяет в большей степени автоматизировать управление эсминцем, сосредоточившись на борьбе с подводными лодками противника.

Цена игры в Steam составляет 995 рублей, но в настоящее время ее можно приобрести с 50-процентной скидкой - за 497 рублей. Игра получает в основном положительные отзывы - 76%.