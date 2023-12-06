Состоялся релиз полной версии симулятора эсминца Destroyer: The U-Boat Hunter

Iron Wolf Studio и Daedalic Entertainment выпустили сегодня захватывающий симулятор морских сражений Destroyer: The U-Boat Hunter. Эта захватывающая и уникальная игра о Второй мировой войне сочетает в себе историческую достоверность и захватывающее напряжение морского триллера. Закрепите люки и возьмите на себя штурвал эсминца класса «Флетчер», чтобы защитить конвои с припасами от атак подводных лодок Вермахта. Используйте свои точные и четко изображенные инструменты на борту, чтобы обнаружить и уничтожить врага, наслаждаясь аутентичной закадровой речью и захватывающими роликами между миссиями.
Особенности:
- Процедурная генерация боя со случайной погодой, временем суток и схемами атак противника.
- Детализированная модель эсминца класса «Флетчер» с пятью локациями, тщательно воссозданными в современном 3D: мостик, центр боевой информации, гидроакустическая комната, наводчик орудия и наблюдательный пункт.
- Более 300 голосовых репортажей были записаны профессиональными актерами озвучивания, курсантами военно-морских училищ и экспертами ВМС США для беспрецедентного погружения и ситуационной осведомленности.
- Мрачный тематический саундтрек, состоящий из 4 многослойных пьес, которые динамически адаптируются к уровню напряжения между вами и противником.
- Разнообразные профили капитанов подводных лодок: агрессивные, хитрые, терпеливые или холодные профессионалы — у каждого из них есть туз в рукаве.