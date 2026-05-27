Sony убрала из продажи и закрыла серверы Destruction AllStars

Эксклюзивная игра для PS5, Destruction AllStars, которая планировалась как стартовая игра для PS5, но была отложена до 2021 года, теперь полностью удалена из продажи и закрыта. К сожалению, количество закрываемых видеоигр растёт с каждой неделей, но удивительно видеть, как закрывается игра, эксклюзивная для платформы. И обычно закрытие видеоигр сопровождается каким-либо предупреждением для игроков. Ничего подобного здесь не произошло.

Destruction AllStars была выпущена в феврале 2021 года и представляла собой многопользовательскую автомобильную боевую игру, разработанную Lucid Games эксклюзивно для PS5. Она была удалена из продажи, то есть больше не доступна для покупки, а ее многопользовательские сервисы были немедленно отключены. У всех, у кого есть внутриигровые очки разрушения, есть время до ноября 2026 года, чтобы их обменять, и хотя аркадный режим пока останется активным, все многопользовательские и сервисные компоненты были удалены.

Хотя Destruction AllStars с самого начала испытывала трудности с удержанием базы игроков, она оставалась активной более пяти лет, а это значит, что у неё были игроки, хотя и немногочисленные. Игроки по-прежнему смогут наслаждаться офлайн-аркадным режимом, но на этом, по сути, всё и закончится, игра, которая, вероятно, кому-то нравилась, будет сильно урезана. Ещё более удивительно то, что, согласно профилю Lucid Games в Твиттере, компания нанимала сотрудников ещё в мае 2026 года. Неизвестно, повлияет ли это закрытие на студию.