Стратегическая игра про автоматизацию Desynced вышла на ПК в раннем доступе ©

Погрузитесь в захватывающий мир автоматизации и стратегии, поскольку Desynced, детище Forklift Interactive и Stage Games, сегодня выходит на ПК с Windows в раннем доступе Steam.

Ваш корабль застрял на орбите неизвестного мира. Игроки, которым поручено собирать ресурсы снизу, могут настраивать дронов и здания, чтобы создать модульную гибкую базу для добычи полезных ископаемых, переработки сырья, производства технологий и ремонта поврежденных космических кораблей.

В Desynced такие действия, как сбор ресурсов или выработка солнечной энергии, выполняются модулями. Любой модуль, который можно установить в дрон, можно установить и в здании. Создавайте мобильные буры или стройте стационарные буровые платформы. Создайте ветряную электростанцию ​​высоко на плато или оборудуйте дрон, чтобы распределять энергию по любому дрону или зданию вокруг него. В Desynced каждая проблема имеет более одного решения.

Независимо от того, являетесь ли вы искателем приключений в одиночку или предпочитаете совместную игру, Desynced предлагает вам построить, укрепить и защитить динамичную базу. Дроны выполняют многие задачи автоматически, но дополнительное программирование поведения позволяет игрокам создавать собственные решения и максимизировать эффективность. Создавайте с друзьями или играйте за противоборствующие фракции, пока не останется только один игрок.

По мере расширения игроки будут открывать руины и объекты для исследования, добывать ресурсы и раскрывать историю своего нового дома. Благодаря обширному дереву технологий игроки могут отправиться в новые области, известные как «упадок», совершать новаторские научные открытия и расширять свои базовые возможности.