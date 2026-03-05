Стратегия Desynced покинула ранний доступ и получила обновление 1.0

Научно-фантастическая стратегия Desynced от студии Stage Games Inc официально вышла из раннего доступа в сервисе Steam. Проект представляет собой симулятор строительства базы с полной автоматизацией процессов где вместо привычных конвейерных лент используются настраиваемые дроны и боты. Игрокам предстоит добывать ресурсы исследовать неизведанные территории и раскрывать тайны искусственного интеллекта.

Версия 1.0 привнесла в игру множество изменений включая полную поддержку достижений и коллекционных карточек. Разработчики внедрили режим New Game Plus который позволяет начать прохождение заново с измененными условиями после завершения основного сюжета. Также была улучшена система повторов и обновлена поддержка локализаций.

Существенные доработки коснулись редактора поведения юнитов. Теперь игроки могут использовать новые инструкции и инструменты отладки для более точного программирования своих ботов. В игру добавлены новые сюжетные миссии связанные с починкой материнского корабля а также новые фракции противников и технологии. Авторы отмечают что проект сильно изменился за 2 года разработки поэтому рекомендуют начать новое сохранение для полноценного погружения.

В отзывах на странице игры в Steam пользователи отмечают уникальный подход к жанру автоматизации и глубину механик программирования поведения юнитов. Игроки хвалят визуальный стиль и возможность гибкой настройки логистики без использования конвейеров. Однако часть аудитории указывает на высокий порог вхождения и сложность освоения редактора скриптов. Некоторые геймеры жалуются на проблемы с поиском пути у ботов в больших базах и недостаточно подробное обучение для поздних этапов игры.