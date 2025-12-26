Благодаря 90% скидке, Detroit: Become Human удалось побить свой пиковый онлайн в Steam - свыше 22 тысяч игроков

Detroit: Become Human от студии Quantic Dream пережила резкий всплеск популярности в Steam, спустя годы после релиза.
На фоне крупнейшей скидки в размере 90%, 21 декабря игра установила новый рекорд одновременных игроков в Steam - свыше 22,3 тысячи пользователей. Это превысило предыдущий пиковый онлайн октября 2024 года, который составлял 21 тысячу игроков.
Крупные скидки так же получили и другие игры Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered. Распродажа продлится до 5 января включительно.
им бы уже геймплей получше делать, а то все эти нажми кнопку скучно
Отличная игра на самом деле, пусть и однокнопочная, но как интерактивное кино вполне интересно было
Дважды проходил.
Хорошая игра.
Ну потому что ее со скидкой продали снова, а это меньше чем сто рублей // Александр Королёв
Одна из культовых игр отсюда пускай упавший, но не угасающий интерес к ней. Мне, впрочем, не понравилась из сюжета попахивающего матриархатом. Хотя и затрагивающая вопросы, касающиеся разницы между видами жизни.
Блин игра классная, но не запустилась 🤗
Почему не запустилась?
не на чем запускать
а ты на ноутбуке запускал ?
// Евгениий Скороход
в эпике раздадут интересно ?
好的我买了