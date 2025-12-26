ЧАТ ИГРЫ
Detroit: Become Human 25.05.2018
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 2 793 оценки

Благодаря 90% скидке, Detroit: Become Human удалось побить свой пиковый онлайн в Steam - свыше 22 тысяч игроков

AceTheKing AceTheKing

Detroit: Become Human от студии Quantic Dream пережила резкий всплеск популярности в Steam, спустя годы после релиза.

На фоне крупнейшей скидки в размере 90%, 21 декабря игра установила новый рекорд одновременных игроков в Steam - свыше 22,3 тысячи пользователей. Это превысило предыдущий пиковый онлайн октября 2024 года, который составлял 21 тысячу игроков.

Крупные скидки так же получили и другие игры Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered. Распродажа продлится до 5 января включительно.

23
26
Комментарии:  26
rei_nyasha

им бы уже геймплей получше делать, а то все эти нажми кнопку скучно

7
Raf9111

Отличная игра на самом деле, пусть и однокнопочная, но как интерактивное кино вполне интересно было

5
Barred

Дважды проходил.

5
SoRaS3

Хорошая игра.

3
Пользователь ВКонтакте

Ну потому что ее со скидкой продали снова, а это меньше чем сто рублей // Александр Королёв

3
Egik81

Одна из культовых игр отсюда пускай упавший, но не угасающий интерес к ней. Мне, впрочем, не понравилась из сюжета попахивающего матриархатом. Хотя и затрагивающая вопросы, касающиеся разницы между видами жизни.

2
Беккер5443

Блин игра классная, но не запустилась 🤗

1
Xavier_rich_s

Почему не запустилась?

1
Saka Madiq Xavier_rich_s

не на чем запускать

2
MNM 777

а ты на ноутбуке запускал ?

1
Пользователь ВКонтакте

// Евгениий Скороход

1
KILLA06

в эпике раздадут интересно ?

1
ealendel

好的我买了

1
