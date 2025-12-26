Благодаря 90% скидке, Detroit: Become Human удалось побить свой пиковый онлайн в Steam - свыше 22 тысяч игроков

Detroit: Become Human от студии Quantic Dream пережила резкий всплеск популярности в Steam, спустя годы после релиза.

На фоне крупнейшей скидки в размере 90%, 21 декабря игра установила новый рекорд одновременных игроков в Steam - свыше 22,3 тысячи пользователей. Это превысило предыдущий пиковый онлайн октября 2024 года, который составлял 21 тысячу игроков.

Крупные скидки так же получили и другие игры Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered. Распродажа продлится до 5 января включительно.