Благодаря 90% скидке в Steam, Detroit: Become Human разошлась миллионным тиражом всего за две недели

За последние две недели научно фантастическая адвенчура Detroit: Become Human от студии от студии Quantic Dream прочно заняла место в списке бестселлеров Steam, заняв второе место по количеству продаж (после ARC Raiders) и разойдясь тиражом почти в миллион копий (по приблизительным оценкам).

Согласно расчетам Alinea Analytics, за период с 21 декабря по 5 января продаж Detroit: Become Human составили почти 993 тысячи копий, то есть всего за 14 дней было продано почти миллион копий игры, релиз которой состоялся почти восемь лет назад. Этому впечатляющему росту способствовала огромная скидка на игру — максимальная скидка в истории Steam — цена упала с $40 до $4 (-90%), что было очень привлекательным предложением для среднестатистического геймера.

Кроме того, за счет высоких объемов продаж 4 января Detroit: Become Human установила рекорд по количеству игроков — 25 615 пользователей.