Благодаря 90% скидке в Steam, Detroit: Become Human разошлась миллионным тиражом всего за две недели

За последние две недели научно фантастическая адвенчура Detroit: Become Human от студии от студии Quantic Dream прочно заняла место в списке бестселлеров Steam, заняв второе место по количеству продаж (после ARC Raiders) и разойдясь тиражом почти в миллион копий (по приблизительным оценкам).
Согласно расчетам Alinea Analytics, за период с 21 декабря по 5 января продаж Detroit: Become Human составили почти 993 тысячи копий, то есть всего за 14 дней было продано почти миллион копий игры, релиз которой состоялся почти восемь лет назад. Этому впечатляющему росту способствовала огромная скидка на игру — максимальная скидка в истории Steam — цена упала с $40 до $4 (-90%), что было очень привлекательным предложением для среднестатистического геймера.
Кроме того, за счет высоких объемов продаж 4 января Detroit: Become Human установила рекорд по количеству игроков — 25 615 пользователей.
Типичная "триллионная аудитория" дотоебов.
она без денуво и подобных защит, поэтому взломы актуальны
Наглядный пример "элитарности" ПК-бояр. )
Так она и должна столько изначально стоить, больше давать не стоит.
Литл нихт 3 покупали ведь, за 3 плюс монет и ничего, а игра фильм чем плох?
чтоб тебе по такойже логике зарплату платили
Думал взять и передумал.
генератор ключей + скидка 90%= профит.
торрент маркет
Хм, почему-то думал, что её уже раздавали в Epic, но нет. Как-то странно.
Забрать игру в эпике равносильно тому что ты скачал бы ее с торрента рял
Что ты несёшь дитя, га трекере игры со всеми дополнениями, в отличие от разны раздач этой платформы
Один раз прошёл по быстрому, не впечатлило. Фаренгейт получше был на момент релиза ☝
Чем?
Сюжетными ходами, напряжённых моментов в разы больше.Меня впечатлило при первом прохождении. Детройт просто прошёл и все, никаких эмоций. Графика красивая, на этом все.
Считай 100к копий по фуллпрайсу для уже немолодой игры, за такой короткий срок. Неплохо.
Ну и пусть раздают.
Так её же в Эпик Геймс бесплатно раздавали давно, наверное купили те кто не успел забрать
Лёгкие 4.000.000$, хоть и капля в море с их продажами на 400.000.000$ ~ 280.000.000$, учитывая комиссию стима