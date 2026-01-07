ЧАТ ИГРЫ
Detroit: Become Human 25.05.2018
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 2 816 оценок

Благодаря 90% скидке в Steam, Detroit: Become Human разошлась миллионным тиражом всего за две недели

Gruz_ Gruz_

За последние две недели научно фантастическая адвенчура Detroit: Become Human от студии от студии Quantic Dream прочно заняла место в списке бестселлеров Steam, заняв второе место по количеству продаж (после ARC Raiders) и разойдясь тиражом почти в миллион копий (по приблизительным оценкам).

Согласно расчетам Alinea Analytics, за период с 21 декабря по 5 января продаж Detroit: Become Human составили почти 993 тысячи копий, то есть всего за 14 дней было продано почти миллион копий игры, релиз которой состоялся почти восемь лет назад. Этому впечатляющему росту способствовала огромная скидка на игру — максимальная скидка в истории Steam — цена упала с $40 до $4 (-90%), что было очень привлекательным предложением для среднестатистического геймера.

Кроме того, за счет высоких объемов продаж 4 января Detroit: Become Human установила рекорд по количеству игроков — 25 615 пользователей.

Благодаря 90% скидке, Detroit: Become Human удалось побить свой пиковый онлайн в Steam - свыше 22 тысяч игроков
Yoshemitsu
20
Diablonos

Типичная "триллионная аудитория" дотоебов.

7
AD010

она без денуво и подобных защит, поэтому взломы актуальны

4
Retro_Gamer

Наглядный пример "элитарности" ПК-бояр. )

5
Иваныч из Тулы

Так она и должна столько изначально стоить, больше давать не стоит.

11
XerographicTazan

Литл нихт 3 покупали ведь, за 3 плюс монет и ничего, а игра фильм чем плох?

Nodas
чтоб тебе по такойже логике зарплату платили

1
Bargainer

Думал взять и передумал.

8
saa0891

генератор ключей + скидка 90%= профит.

4
AD010

торрент маркет

2
JustA_NiceGuy

Хм, почему-то думал, что её уже раздавали в Epic, но нет. Как-то странно.

3
QuadrophonicMorpheus

Забрать игру в эпике равносильно тому что ты скачал бы ее с торрента рял

3
The Path to Yourself QuadrophonicMorpheus

Что ты несёшь дитя, га трекере игры со всеми дополнениями, в отличие от разны раздач этой платформы

2
VIGITAL ART

Один раз прошёл по быстрому, не впечатлило. Фаренгейт получше был на момент релиза ☝

3
spaMER_ID

Чем?

VIGITAL ART spaMER_ID

Сюжетными ходами, напряжённых моментов в разы больше.Меня впечатлило при первом прохождении. Детройт просто прошёл и все, никаких эмоций. Графика красивая, на этом все.

1
DioMeD22

Считай 100к копий по фуллпрайсу для уже немолодой игры, за такой короткий срок. Неплохо.

1
sa1958

Ну и пусть раздают.

Snake2105

Так её же в Эпик Геймс бесплатно раздавали давно, наверное купили те кто не успел забрать

PepeAhahaha

Лёгкие 4.000.000$, хоть и капля в море с их продажами на 400.000.000$ ~ 280.000.000$, учитывая комиссию стима

