Detroit: Become Human достигла продаж 15 миллионов копий и стала самой успешной игрой Quantic Dream

Компания Quantic Dream объявила о новом важном достижении для Detroit: Become Human: игра превысила 15 миллионов проданных копий по всему миру на платформах PS4 и PC, что подчёркивает непреходящее влияние проекта.

Дэвид Кейдж, президент и сценарист/директор Quantic Dream сказал:

Спустя более семи лет после выхода Detroit: Become Human продолжает находить отклик у аудитории, объединяя всё больше игроков по всему миру. То, что начиналось как размышление о выборе, эмпатии и человечности, превратилось в общее путешествие для десятков миллионов игроков. Эта веха принадлежит сообществу, которое поверило в эту историю и продолжило её, и все в студии глубоко благодарны за их неизменную поддержку.

Detroit: Become Human в настоящее время доступна для PS4 и ПК (Epic Games Store или Steam).