Detroit: Become Human достигла продаж 15 миллионов копий и стала самой успешной игрой Quantic Dream

Компания Quantic Dream объявила о новом важном достижении для Detroit: Become Human: игра превысила 15 миллионов проданных копий по всему миру на платформах PS4 и PC, что подчёркивает непреходящее влияние проекта.
Дэвид Кейдж, президент и сценарист/директор Quantic Dream сказал:
Спустя более семи лет после выхода Detroit: Become Human продолжает находить отклик у аудитории, объединяя всё больше игроков по всему миру. То, что начиналось как размышление о выборе, эмпатии и человечности, превратилось в общее путешествие для десятков миллионов игроков. Эта веха принадлежит сообществу, которое поверило в эту историю и продолжило её, и все в студии глубоко благодарны за их неизменную поддержку.
Detroit: Become Human в настоящее время доступна для PS4 и ПК (Epic Games Store или Steam).
Ну правда она в стиме на распродажах за 100 рублей отдается, но да ладно))
Там весь пак их киношек был за 200 с чем то. Вот и раскупили, я тоже чуть было не повёлся.
Неплохая игра, но три прошлые игры посильнее будут в целом
Ну и ладушки.
Ну, шедевр... я её три раза прошёл за всё время со дня выхода и вот что удивительно. Все три раза у меня кардинально разные концовки, да и сам ход сюжета тоже разный. Удивительная игра, в которой действия игрока действительно меняют ход сюжета, а НЕ обманывают якобы о влиянии игрока на сюжет как у тех же телтейлов. Вообщем Detroit: Become Human гениальная игра. Очень хотелось бы продолжения, которое учитывало бы ВСЕ выборы игрока в предыдущей игре. Жалко, что такого продолжения никогда не сделают. Точка.
Отличное кинцо. С удовольствием прошёл до конца. Хотя большинство персонажей под финал по существу сливают. По итогу лучший персонаж игры - Хлоя
Так Хлоя в финале тоже сливается )
Heavy Rain больше зашла мне
мне наоборот, не смог выдержать тупости, детей особенно. а вот 2 души и детроид топчик
Ну 2 души это калич караул, дропнул на моменте где надо принимать роды у бомжихи.
лол купил её за 1 доллар. Тут хоть 100 млн копий продадут всё равно прибыль копейки.
Ну была новость, что они продали 1 млн копий за зимнюю распродажу Steam. Где-то она стоит 1,5 бакса, где-то - 4 бакса на распродаже. Получается, что студия сделала что-то около 2-2,5 млн. долларов за две недели на игре, которая вышла в 2018 году и давно уже окупилась.
Неплохие результаты для студии, в которой 200 с небольшим человек работает. Мб, хоть продолжат клепать Star Wars: Eclipse.
да большая прибыль!!! прям озолотились
Ещё одна подобная игра будет, не будет, от этой компании именно, хоть одну выжать из мизинца.
Ну может для пс6 и для нового икс бокс ещё одну подобную игру сделают таки, еле еле. И всё, наверное.