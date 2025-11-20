Для Detroit: Become Human вышел глобальный мод, который восстанавливает несколько часов вырезанного контента

Пользователь dragonbane0 выпустил глобальный мод для Detroit: Become Human от студии Quantic Dream, который восстанавливает множество вырезанного контента. По словам автора, все восстановленные диалоги и субтитры полностью локализованы.
Данный мод возвращает в игру практически весь вырезанный материал, восстанавливая сцены и сюжетные элементы в том виде, в каком они изначально задумывались. Многие эпизоды были переработаны, дополнены и отполированы. Были восстановлены следующие сцены:
- "Охота" - полностью восстановлена исходная версия главы. Изменены части сюжетной диаграммы, появились последствия для "Полуночного поезда", а при определённом прохождении открывается новая сцена после титров.
- "Заложник" - возвращён выбор с пистолетом: можно признаться, что оружие было при вас, когда Дэниел спрашивает второй раз. Добавлен уникальный ответ Коннора.
- "Битва за Детройт" - восстановлена первоначальная речь Коннора, если Маркус погиб.
- "Финал Камски" - возвращены дополнительные сцены с Амандой и Роуз при выполнении ряда условий.
- "Клуб Эдем" - восстановлены события до прибытия полиции: посетители свободно перемещаются и арендуют Трейсис.
- "Беглецы (Кара)" - прежде чем встретить Ральфа, Кора должна найти способ попасть в заброшенный дом, включая подъём на крышу.
- "Русская рулетка" - исправлен баг в разговоре с Амандой, если Кара выжила в "В бегах": теперь она корректно спрашивает о событиях той главы.
- "Битва за Детройт / КиберЛайф" - добавлена реплика Коннора "Я был таким же, как ты" в сцене убеждения злого Коннора. Добавлена строка второго Коннора в диалоге с Хэнком. Исправлен таймаут в вопросе про Сумо.
- "Иерихон" - тело андроида Филеаса, указавшего Маркусу путь в Иерихон, теперь можно найти в машинном отсеке.
- "Встреча с Камски" - восстановлена особая реакция Хэнка, если Коннор умирал несколько раз, но их отношения остались хорошими.
- "В бегах (Коннор)" - теперь можно покинуть здание через дверь, не найдя Кару; появляется новый диалог с Ральфом.
- "Враги государства" - полностью восстановлена анимация трюка с монетой в лифте.
- "Гнездо" - возвращена финальная фраза Хэнка у фуд-трака и одна реплика у двери Руперта.
- "Ожидание Хэнка" - восстановлены случайные события: офицер просит андроида принести кофе; Крис и Гэвин общаются за столом (нет диалогов - немного недоработано).
- "Развилки" - игрок получает выбор играть за Маркуса или Коннора в момент QTE с борьбой за пистолет.
- "Беглецы” (окружение)" - возле заброшенного дома появляются NPC, пытающиеся взломать забор и убегающие, если Кара подходит слишком близко.
- "Иерихон (прибытие Маркуса)" - восстановлена сцена, где Маркус должен забраться на стену парковки, а не заходить свободно, как в финальной версии.
- "Кэпитол-парк" - восстановлен вырезанный вариант: если Маркус второй раз почти попадается дрону и ошибается в прыжке, глава завершается уникальной концовкой с провалом.
Автор оценил свои труды в крайне высокие $50 - именно столько стоит модификация. На данный момент её нет в сети в свободном доступе, но, есть вероятность, что когда-нибудь она всё-таки станет доступна всем игрокам.
Модификация действительно масштабная и если бы нечто подобное было официально выпущено от разработчиков, то это смело могло бы называться Director's Cut.
Ужас!!! Ещё несколько часов кинца!??
Там ещё есть QTE моменты и диалоговая система.
Отличная игра.
8 лет прошло....
Да хоть 18. Если бы на Фаренгейт вышло что-то подобное, то у многих тысяч ценителей прекрасного был бы праздник. Игры Квантиков - шедевры.
хорошо хорошо как скажешь только убери волыну
и вы наконец выспались :)
50 евро за несколько часов? А лицо то не треснет?
Ещё один человек решил уничтожить замысел автора, и вытащил из мусорной корзины негодный контент.
Когда уже эти дети поймут хоть что-нибудь? )))
Смотря какая игра, VtMB возвращение вырезанного контента только на пользу.
С Маскарадом иначе вышло. Они просто не успели его доделать, и работали с незаконченным на тот момент движком Source. Результат известен - студия обанкротилась.
Но в большинстве других игр восстанавливать контент, вырезанный самими разработчиками - не нужно, это вредит замыслу.
Ну как бы, зачем оно надо за 50 баксов? В таком случае лучше поиграть в оригинал, он и так хорош
50 Евро за вырезанный контент???
Повод перепройти // Владимир Князев
красивое показали, жалко что не бесплатно. но может через год-другой на торрентах всплывет.
Впервые вижу платный мод...
«...восстановлена первоначальная речь Коннора...». Стоп, у него была речь?! Дэвид... Ты кр..тин! Ты на кой её вырезал? Блин, я помню, сколько я ржал, когда я увидел, как Коннор стреляет в себе в голову! Ну типа представьте, перед вами единственный лидер девиантов, вы считаете, что он последняя надежда для всех вас. И тут залезает наверх и вместо речи... сносит себе голову! Вопрос: увидев это, какая у вас будут реакция? Как по мне, они все синхронно сказали: «Нам пи..ец». Я понимаю, что у авторов было желание сделать разные концовки, но не до такой же степени! Это же глупость! Коннор как персонаж из всех самый униженный. Почему ему не дать хоть что-то? Пусть он станет лидером, как и Маркус, они же одной модели!