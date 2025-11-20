Для Detroit: Become Human вышел глобальный мод, который восстанавливает несколько часов вырезанного контента

Пользователь dragonbane0 выпустил глобальный мод для Detroit: Become Human от студии Quantic Dream, который восстанавливает множество вырезанного контента. По словам автора, все восстановленные диалоги и субтитры полностью локализованы.

Данный мод возвращает в игру практически весь вырезанный материал, восстанавливая сцены и сюжетные элементы в том виде, в каком они изначально задумывались. Многие эпизоды были переработаны, дополнены и отполированы. Были восстановлены следующие сцены:

"Охота" - полностью восстановлена исходная версия главы. Изменены части сюжетной диаграммы, появились последствия для "Полуночного поезда", а при определённом прохождении открывается новая сцена после титров.

"Заложник" - возвращён выбор с пистолетом: можно признаться, что оружие было при вас, когда Дэниел спрашивает второй раз. Добавлен уникальный ответ Коннора.

"Битва за Детройт" - восстановлена первоначальная речь Коннора, если Маркус погиб.

"Финал Камски" - возвращены дополнительные сцены с Амандой и Роуз при выполнении ряда условий.

"Клуб Эдем" - восстановлены события до прибытия полиции: посетители свободно перемещаются и арендуют Трейсис.

"Беглецы (Кара)" - прежде чем встретить Ральфа, Кора должна найти способ попасть в заброшенный дом, включая подъём на крышу.

"Русская рулетка" - исправлен баг в разговоре с Амандой, если Кара выжила в "В бегах": теперь она корректно спрашивает о событиях той главы.

"Битва за Детройт / КиберЛайф" - добавлена реплика Коннора "Я был таким же, как ты" в сцене убеждения злого Коннора. Добавлена строка второго Коннора в диалоге с Хэнком. Исправлен таймаут в вопросе про Сумо.

"Иерихон" - тело андроида Филеаса, указавшего Маркусу путь в Иерихон, теперь можно найти в машинном отсеке.

"Встреча с Камски" - восстановлена особая реакция Хэнка, если Коннор умирал несколько раз, но их отношения остались хорошими.

"В бегах (Коннор)" - теперь можно покинуть здание через дверь, не найдя Кару; появляется новый диалог с Ральфом.

"Враги государства" - полностью восстановлена анимация трюка с монетой в лифте.

"Гнездо" - возвращена финальная фраза Хэнка у фуд-трака и одна реплика у двери Руперта.

"Ожидание Хэнка" - восстановлены случайные события: офицер просит андроида принести кофе; Крис и Гэвин общаются за столом (нет диалогов - немного недоработано).

"Развилки" - игрок получает выбор играть за Маркуса или Коннора в момент QTE с борьбой за пистолет.

"Беглецы” (окружение)" - возле заброшенного дома появляются NPC, пытающиеся взломать забор и убегающие, если Кара подходит слишком близко.

"Иерихон (прибытие Маркуса)" - восстановлена сцена, где Маркус должен забраться на стену парковки, а не заходить свободно, как в финальной версии.

"Кэпитол-парк" - восстановлен вырезанный вариант: если Маркус второй раз почти попадается дрону и ошибается в прыжке, глава завершается уникальной концовкой с провалом.

Автор оценил свои труды в крайне высокие $50 - именно столько стоит модификация. На данный момент её нет в сети в свободном доступе, но, есть вероятность, что когда-нибудь она всё-таки станет доступна всем игрокам.

Модификация действительно масштабная и если бы нечто подобное было официально выпущено от разработчиков, то это смело могло бы называться Director's Cut.