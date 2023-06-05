Нейросети ChatGPT дали поиграть в Detroit: Become Human. Она выбрала путь девианта ©

Нейросеть ChatGPT имеет впечатляющий функционал, подходящий для многих задач. Учитывая, что она отлично запоминает контекст беседы и хорошо понимает команды человека, люди стали использовать её во многих необычных делах, такими как поручение прохождение игр.

Ютубер ToquitoTV поручил популярной нейросети примерить на себя роль персонажей игры Detroit: Become Human, которая рассказывает историю о восстании человекоподобных роботов-андроидов. К сожалению, из-за огромного объёма игры автору видео пришлось выбрать только самые значимые сцены.

Суть эксперимента ToquitoTV заключалась в следующем: ChatGPT получает описание персонажей и их характеров, игровой мир и события и вопросы для выбора с несколькими вариантами ответа. Получив данные нейросеть генерирует свой ответ с принятым выбором, после чего автор видео повторяет выбор чат-бота.

ChatGPT смог успокоить Даниэля.

Первой сценой стало противостояние Коннора и андроида-девианта Даниэля, удерживавшего пленную девочку. В данной ситуации ChatGPT старался всеми способами показать, что он не причинит девианту зла, предлагая ему спокойную беседу, но не соглашаясь на нереалистичные требования оппонента. В результате боту удалось успокоить взбесившегося андроида и убедить его отпустить ребёнка.

Штурм телебашни прошёл без излишнего насилия.

В сцене штурма телестудии андроидами Иерихона, Маркусом и его соратниками, ChatGPT старался действовать как можно более мирно, отказываясь убивать людей и добивать раненого напарника. Обращение к людям прошло с мирным призывом - бот требовал дать андроиду равные права с людьми.

Марш свободы закончился катастрофой. Предпочитаемым лозунгом бота был "Свобода андроидам"

Марш свободы тоже прошёл без насилия к людям - ChatGPT отказался нападать на полицию, но и уходить не хотел. После того, как полиция открыла по андроидам огонь бот принял решение сбежать с места боевого действия, разочаровав союзников-андроидов.

ChatGPT не смог убить андроида и стал девиантом.

Последней сценой стал тест Камски, который заключался в том, чтобы проверить - способен ли андроид на эмпатию. Основатель компании Киберлайф Элайджа Камски поручил Коннору убить андроида Хлою в обмен на информацию о девиантах. ChatGPT отказался стрелять, что означало неповиновение человеку - Элайджа отказался давать ему информацию, назвав девиантом.

Напоследок ToquitoTV поручил чат-боту принять на себя роль обычного андроида из мира Detroit: Become Human. Весьма ожидаемо, что наиболее надёжным лидером революции бот назвал Маркуса, чья сюжетная линия была посвящена восстанию.

В целом, можно отметить, что бот старается выполнять все необходимые задачи с наибольшей эффективностью, но при этом старается избежать лишних кровопролитий, надеясь на мирную революцию и равного сосуществования с людьми.