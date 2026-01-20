ЧАТ ИГРЫ
Detroit: Become Human 25.05.2018
Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.7 2 844 оценки

Quantic Dream повысила в два раза цены на Detroit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls в Steam

IKarasik IKarasik

В Steam зафиксирован внезапный рост цен на проекты Quantic Dream в российском регионе. Подорожание затронуло сразу несколько популярных игр студии:

  • Detroit: Become Human — цена выросла с 1300 до 2999 рублей
  • Heavy Rain — с 782 до 1499 рублей
  • Beyond: Two Souls — с 782 до 1499 рублей

Причины изменения цен официально не комментируются. Обновлённые ценники уже действуют в Steam и применяются ко всем новым покупкам.

30
32
Комментарии:  32
Гейб 30 процентный

Они же этот хлам недавно отдавали с 90% скидки, кто хотел купил, а вообще на торрент маркете оно давно есть можно и не покупать.

12
Властелин Сосцов

для дурачков, вдруг кто купит

HellowRainbow

Разработка дорожает, понимать надо

8
Евгений Кондратенко

Особенно у игр 8 летней давности

2
Демократ Маргинал Евгений Кондратенко

Это другое...

ratte88
В Steam зафиксирован внезапный рост цен на проекты Quantic Dream в российском регионе

Щитпостер, цены для всего СНГ (+бразилия) подняли, а не только РФ.

Но гой не мамонт. И дальше продолжит покупать втридорога, что давно бесплатно на торренте лежит.

7
Aleksey Aleshka

Чел, на скрине цены в гривнах

1
kotasha Aleksey Aleshka

Где ты видишь их ?

ratte88 Aleksey Aleshka

Ты где скрины увидел, 140iq?

The Path to Yourself

Как бы не на что не намекаю

6
KleptomaniacalAlbert

понятно.

2
HyH4aKy

тот случай, когда взял всё за 300р. пару недель назад)))

2
Демократ Маргинал

Ну вот. Теперь -90% скидка не будет казаться мелочью...

2
GoliafJx

Увидели, что за зимнюю распродажу много продали и спохватились=)

1
Kamishini1993

лол

1
Tiger Goose

Они ещё на Dustborn, издателем которого являются, повысили цену с 1100 рублей до 2299.

1
