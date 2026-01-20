Quantic Dream повысила в два раза цены на Detroit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls в Steam

В Steam зафиксирован внезапный рост цен на проекты Quantic Dream в российском регионе. Подорожание затронуло сразу несколько популярных игр студии:
- Detroit: Become Human — цена выросла с 1300 до 2999 рублей
- Heavy Rain — с 782 до 1499 рублей
- Beyond: Two Souls — с 782 до 1499 рублей
Причины изменения цен официально не комментируются. Обновлённые ценники уже действуют в Steam и применяются ко всем новым покупкам.
Они же этот хлам недавно отдавали с 90% скидки, кто хотел купил, а вообще на торрент маркете оно давно есть можно и не покупать.
для дурачков, вдруг кто купит
Разработка дорожает, понимать надо
Особенно у игр 8 летней давности
Это другое...
Щитпостер, цены для всего СНГ (+бразилия) подняли, а не только РФ.
Но гой не мамонт. И дальше продолжит покупать втридорога, что давно бесплатно на торренте лежит.
Чел, на скрине цены в гривнах
Где ты видишь их ?
Ты где скрины увидел, 140iq?
Как бы не на что не намекаю
понятно.
тот случай, когда взял всё за 300р. пару недель назад)))
Ну вот. Теперь -90% скидка не будет казаться мелочью...
Увидели, что за зимнюю распродажу много продали и спохватились=)
лол
Они ещё на Dustborn, издателем которого являются, повысили цену с 1100 рублей до 2299.