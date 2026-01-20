Quantic Dream повысила в два раза цены на Detroit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls в Steam

В Steam зафиксирован внезапный рост цен на проекты Quantic Dream в российском регионе. Подорожание затронуло сразу несколько популярных игр студии:

Detroit: Become Human — цена выросла с 1300 до 2999 рублей

Heavy Rain — с 782 до 1499 рублей

Beyond: Two Souls — с 782 до 1499 рублей

Причины изменения цен официально не комментируются. Обновлённые ценники уже действуют в Steam и применяются ко всем новым покупкам.