Звезда "Пацанов" Вэлори Керри рассказала, как вслепую попала в Detroit: Become Human

Американская актриса Вэлори Керри, получившая широкую известность благодаря роли супергероини Зажигалка в сериале «Пацаны» (The Boys), поделилась подробностями начала своей карьеры в игровой индустрии. Задолго до съемок в хите от Amazon она сыграла одну из главных ролей в интерактивной драме Detroit: Become Human от студии Quantic Dream.

Как призналась Керри в свежем интервью, изначально она не понимала масштаба проекта и подавала заявку на участие в обычной технологической демоверсии:

«Я без понятия была, что это за тех-демо. Когда я прошла кастинг, мне казалось, что я просто снимаюсь в какой-то короткометражке для игровой компании. Это был очень уникальный опыт».

По словам актрисы, суть происходящего дошла до неё чуть позже. О специфике игровой индустрии Керри догадалась по необычному формату сценария и необходимости работать с технологией захвата эмоций. Полную видеоверсию интервью можно посмотреть ниже.

Напомним, релиз Detroit: Become Human состоялся в 2018 году. Сюжет игры рассказывает о трех андроидах производства корпорации CyberLife — Кэре, Маркусе и Конноре. Вариативная система выбора позволяет игрокам напрямую влиять на судьбу Детройта и США, а также наблюдать за зарождением девиантов — роботов, обретших человеческие чувства.