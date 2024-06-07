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Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.2 845 оценок

Авторы ремейка System Shock хотели бы заняться ремейком первого Deus Ex

Flimpten
Новости

Директор по развитию бизнеса студии Nightdive Ларри Куперман провел подкаст с порталом Videogamer, где рассказал, что авторы ремейка System Shock хотели бы заняться ремейком оригинальной части Deus Ex, вышедшей в 2000 году. Также он упомянул, что студия не против поработать над обновленными Outlaws (1997) и Arx Fatalis.

С конца 2022 года права на Deus Ex принадлежат Embracer Group. В начале этого года шведский холдинг отменил следующую часть серии от Eidos Montreal, которая находилась в разработке почти два года, и уволил из студии почти 100 человек. Также из недавних отчетов компании стало известно, что серия Deus Ex не входит в список игровых серий, которые Embracer намерена развивать.

Последняя часть серии Deus Ex под заголовком Mankind Divided вышла в 2016 году и получила сугубо положительные отзывы, однако продажи игры оказались разочаровывающими для Square Enix.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Syntrax

Серия, от одного упоминания названия которой возникают волнующие чувства... Эх, насколько же крут мир Deus Ex , да и в целом игр в подобном жанре

3
Кринжовник

Желательно ремейк по первоначальному сценарию.

1
Talendor3

Вот такой ремейк точно нужен

1
Rolento

Сил не хватит, тут контуру нужно уровня убисофт по ресурсам.

0
BoT_TaK_BoT

новую часть бы, а не всякие ремастеры да ремейки. но, судя по последним новостям, не судьба 😥

0
Oscilograf

А вот такое бы я посмотрел. С расширенным геймплеем, свежей графикой, новыми миссиями...

0
Djoker0146

Только пусть с ремастером не перепутают

0
ugf16349

Лучше бы выложили движок в свободный доступ, энтузиасты оживят сами.

-1
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется достаточно ремастера // Илья Дроздов

-4
Danny Lamb

Nightdive своим долгостройным System Shock и показали что не умеют делать что-то большее, кроме портов-ремастеров. Причём, на каждый адекватный ремастер, вроде Blood или Quake 2, у них приходится ну такой, вроде star wars: dark forces или первого turok.

А если говорить конкретно про Deus Ex (2000), то там вся игра устарела и простой ремастер не будет выгодным (как и не окупились большинство ремастеров Nightdive). Нужно делать более смелое переосмысление.

0
Unicorling

Нет, тут полноценный ремейк нужен, ремастировать нечего

1
Кот Пингвинович

Ахха, клоуны. Лучше бы молчали, они Систем сколько раз переносили и переделывали. Уж кому, но точно не им.

-4
Pravdarub

Да конечно отдай тем разрабам, которые трилогию гта ремастировали. Они то в качестве своего продукта не сомневались. Сразу на прилавки выкатили.

1