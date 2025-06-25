Deus Ex отмечает 25-летие: Уоррен Спектор вспоминает команду, создавшую легендарную игру

В 2025 году культовой игре Deus Ex исполняется 25 лет — событие, которое отметил её создатель Уоррен Спектор, поделившись тёплыми воспоминаниями о разработке и людях, без которых этот шедевр иммерсивных симуляторов не был бы возможен. Спектор опубликовал обращение, в котором не только выразил гордость за наследие игры, но и подчеркнул ключевую роль своей команды.

«Привет всем. Я Уоррен Спектор, режиссёр оригинальной Deus Ex, — начал он. — Я рад, горд и удивлён, что могу отпраздновать 25-летие выхода игры. Как и любой разработчик, я мечтал создать нечто запоминающееся — и мне повезло добиться этого. Но главное — это команда. Рождать идеи легко, а реализовывать их сложно. Без отличной команды мои задумки остались бы лишь на бумаге».

Спектор особо отметил вклад ведущего дизайнера Харви Смита, главного программиста Криса Нордена, арт-директора Джея Ли, сценариста Шелдона Пакотти и аудиодиректора Алекса Брэндона. «Без них не было бы Deus Ex, — подчеркнул Спектор. — И уж точно не было бы игры, достойной празднования».

Он также отметил, что Deus Ex — не просто игра, а целый мир, который вдохновил последующие проекты и продолжает привлекать поклонников спустя четверть века. «Мы создали нечто большее, чем просто игру. Это — вселенная, в которую люди возвращаются снова и снова».

Завершая послание, Спектор предложил поднять бокалы за следующие 25 лет и выразил надежду встретиться с поклонниками в 2052 году.

В настоящее время Уоррен работает над новым проектом — многопользовательской стелс-игрой Thick as Thieves, релиз которой намечен на ближайшие месяцы. Она обещает стать новым шагом в жанре, подобно тому, как 25 лет назад Deus Ex задала стандарты иммерсивных симуляторов.

25 лет спустя Deus Ex остаётся символом амбициозных идей и коллективного творчества — напоминанием о том, что в мире игр командная работа и страсть способны создавать настоящие легенды.