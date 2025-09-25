Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля - культовая игра возвращается в обновлённом виде

Aspyr официально подтвердила: Deus Ex Remastered поступит в продажу 5 февраля 2026 года на ПК и консолях. Легендарная игра, которая в 2000 году изменила представление о жанре, возвращается в современной форме, сохранив ДНК оригинала.

Deus Ex всегда была о свободе выбора: игрок мог идти напролом, использовать скрытность, взламывать системы или убеждать врагов словами. Каждая миссия менялась в зависимости от решений, и эта основа осталась неизменной. События происходят в 2052 году: мир стоит на грани катастрофы, эпидемии и тайные правительства разрушают порядок, а агент UNATCO JC Denton с нано-имплантами пытается удержать баланс, погружаясь в заговоры от Нью-Йорка до Гонконга и Зоны 51.

Ремастер — это не просто графический апгрейд. Aspyr совместно с Eidos-Montréal переработали освещение, динамические тени, систему частиц и текстуры. Модели персонажей получили обновление, улучшена синхронизация диалогов и добавлена физика ragdoll, что делает сцены более живыми.

Особое внимание уделено управлению. Если оригинал создавался под клавиатуру и мышь, то теперь система полностью оптимизирована для контроллеров. Разработчики вдохновлялись схемами из Human Revolution и Mankind Divided, добавив радиальные меню, плавное управление оружием и отзывчивую навигацию. На PlayStation 5 будет реализовано точное прицеливание и адаптивное ощущение геймплея.

Deus Ex Remastered — это шанс для ветеранов снова пережить культовую историю, а для новичков впервые окунуться в мир паранойи, заговоров и выбора, где доверять нельзя никому.