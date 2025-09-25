Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля - культовая игра возвращается в обновлённом виде

Aspyr официально подтвердила: Deus Ex Remastered поступит в продажу 5 февраля 2026 года на ПК и консолях. Легендарная игра, которая в 2000 году изменила представление о жанре, возвращается в современной форме, сохранив ДНК оригинала.
Deus Ex всегда была о свободе выбора: игрок мог идти напролом, использовать скрытность, взламывать системы или убеждать врагов словами. Каждая миссия менялась в зависимости от решений, и эта основа осталась неизменной. События происходят в 2052 году: мир стоит на грани катастрофы, эпидемии и тайные правительства разрушают порядок, а агент UNATCO JC Denton с нано-имплантами пытается удержать баланс, погружаясь в заговоры от Нью-Йорка до Гонконга и Зоны 51.
Ремастер — это не просто графический апгрейд. Aspyr совместно с Eidos-Montréal переработали освещение, динамические тени, систему частиц и текстуры. Модели персонажей получили обновление, улучшена синхронизация диалогов и добавлена физика ragdoll, что делает сцены более живыми.
Особое внимание уделено управлению. Если оригинал создавался под клавиатуру и мышь, то теперь система полностью оптимизирована для контроллеров. Разработчики вдохновлялись схемами из Human Revolution и Mankind Divided, добавив радиальные меню, плавное управление оружием и отзывчивую навигацию. На PlayStation 5 будет реализовано точное прицеливание и адаптивное ощущение геймплея.
Deus Ex Remastered — это шанс для ветеранов снова пережить культовую историю, а для новичков впервые окунуться в мир паранойи, заговоров и выбора, где доверять нельзя никому.
Первым играм нужен качественный ремейк с принципиально другим, современным левел-дизайном, механиками и постановкой сцен. Сколько куклы не освещай и в какие текстуры не наряжай, а болтающие истуканы останутся истуканами.
Замечательные игры заслуживают большего чем какой-то ремастер.
Видать плохи дела у сонибоев раз такое на скорую руку ремастируют. Это же просто натягивание пятого анрила на фигурки от первого. Мдя..
В оригинальном DE левел-дизайн был образцовым для своего времени. Большинство современных игр до него не дотягивает. По механикам примерно такая же история. Игра намного опередила своё время.
Ты нам сказки не рассказывай.
Вот именно что легендарная игра и она заслуживает не жалкий ремастер в надежде срубить шейкелей с престарелых игорьков, а полноценный ремейк с обновлённой стрельбой, переработанным стелсом и современной картинкой… Вот эти вот все офигенные истории про дух старой школы или сохранения ДНК оригинала, откровенно попахивают прогревом гоев на ностальгии… вот реально кто из тех кому не за 30 после данного трейлера захочет в неё поиграть? Ответ НИКТО… Будет очередной никому не нужный коммерчески провальный ремастер, серия Deus Ex и так уже на половину в могиле, но нееет надо добить её за пару серебряников вместо того что бы попытается вдохнуть новую жизнь в без сомнения легендарную серию игр.
Таким древним играм (25 лет как никак) нужны не ремастеры, а ремейки. Ремастировать можно игру 10 летней давности, но никак не 25 летней.
Не нужны. Потому что извратят и испортят.
Предзаказ на ремастер...
Надеюсь, ремастер будет по качеству не хуже недавнего ремастера System Shock 2
апхаха, поржал. Зачем он нужен, когда есть Revision, который ещё и правит ну очень много багов, а Aspyr, как мы знаем по релизу NwN2, их только добавит :)
Современная форма на уровне мода.
в стиме есть уже страничка
Теперь нужен еще порт того самого всратого одноголосного перевода )
Ох круто, я недавно перепроходил RTX Remix и у меня забагалось на середине игры и сейвы поломались, забросил, теперь будет повод пройти без багов(надеюсь)