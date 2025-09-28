Фанаты Deus Ex призывают не поощрять ленивый ремастер Aspyr, а обратить внимание на бесплатную Deus Ex: Revision

Анонс Deus Ex Remastered от студии Aspyr вызвал волну критики. Многие пользователи выразили недовольство представленным качеством обновленной графики:
На ситуацию отреагировал автор YouTube-канала Soul Tomato, напомнив, что у игры уже давно существует собственный ремастер. Проект под названием Deus Ex: Revision был выпущен еще в 2015 году и доступен в Steam абсолютно бесплатно в качестве модификации к оригинальной игре.
Разработчики этой модификации предложили игрокам обновленный контент, включая переработанные локации, новый саундтрек и детализированный игровой мир. Среди технических улучшений - рендеринг Direct3D9, текстуры высокого разрешения, улучшенные 3D-модели и другие оптимизации.
Пользователи призывают не поощрять ленивый ремастер от студии Aspyr, а обратить внимание на бесплатную Revision, которая была сделана фанатами со всей любовью к франшизе.
погоди,какой эксклюзив пс5,если на пк выходит тоже?
Недостаточно аргументов, приходиться выдумывать.
Ну а че , солидарен , это не коридорный soul reaver , в котором модельки новые обновив многое меняется , в открытом мире нужно делать что то более глобальное
Для издателя было бы лучше и дешевле, я полагаю, договориться о выпуске Revision официально, заодно портировав эту версию на консоли, но, зачем-то, доверили это дело бездарям из Aspyr
По фактам, все правильно
Remastered ни в коем случае нельзя покупать, но и Revision то ещё кал. Оптимальный вариант это Community Update
Ну хз, я в ремастер все таки сыграю, Revision все равно не то
Эти самые фанаты уже оформили предзаказ?