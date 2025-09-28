Фанаты Deus Ex призывают не поощрять ленивый ремастер Aspyr, а обратить внимание на бесплатную Deus Ex: Revision

Анонс Deus Ex Remastered от студии Aspyr вызвал волну критики. Многие пользователи выразили недовольство представленным качеством обновленной графики:

На ситуацию отреагировал автор YouTube-канала Soul Tomato, напомнив, что у игры уже давно существует собственный ремастер. Проект под названием Deus Ex: Revision был выпущен еще в 2015 году и доступен в Steam абсолютно бесплатно в качестве модификации к оригинальной игре.

Разработчики этой модификации предложили игрокам обновленный контент, включая переработанные локации, новый саундтрек и детализированный игровой мир. Среди технических улучшений - рендеринг Direct3D9, текстуры высокого разрешения, улучшенные 3D-модели и другие оптимизации.

Пользователи призывают не поощрять ленивый ремастер от студии Aspyr, а обратить внимание на бесплатную Revision, которая была сделана фанатами со всей любовью к франшизе.