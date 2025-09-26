Фанаты раскритиковали ремастер Deus Ex: "Игре нужен полноценный ремейк, а не новые текстуры!"

Вчера на мероприятии State of Play состоялся анонс Deus Ex Remastered от студии Aspyr - ремастера культовой Deus Ex.
Издание PC Gamer отмечает, что фанаты встретили анонс переиздания с большим разочарованием: игроки считают, что высокого разрешения, новых текстур и освещения явно недостаточно для кардинального преображения игры, которая вышла в далёком 2000 году.
Многие пользователи и вовсе сочли новые ассеты крайне неудачными и надеются, что студия добавит режим с оригинальной графикой. Так же игроки раскритиковали и цену ремастера, который стоит $27:
Они улучшили графику 1999 года до 2003 года.
Надеюсь, что будет возможность играть с оригинальной графикой, а то шокирует то, насколько плохо выглядят все ремастер-ассеты.
Как кто-то мог не заметить, насколько ужасно выглядят эти визуальные эффекты?
Deus Ex - одна из лучших игр всех времён, она заслуживает гораздо лучшего обращения, чем какой-то хреновый фильтр с апскейлом и повышение резкости с помощью ИИ. Сэкономьте 20 баксов, купите оригинал и просто установите мод Transcended.
Благодаря передовым технологиям PlayStation 5 Deus Ex наконец-то может выглядеть хуже, чем 25 лет назад.
Игре явно требуется ремейк, а не просто улучшение текстур и освещения.
Несмотря на приятные улучшения в ремастере, такие как поддержка геймпадов, игроки все равно считают Deus Ex Remastered ленивой попыткой издателя заработать на ностальгических чувствах.
Игроки разочарованы, что разработку обновлённой версии Deus Ex не дали другой студии - например Nightdive, которая ранее уже выпустила ремейк System Shock.
Согласен, этой игре нужен ремейк, а не ремастер
Согласен, но ремастер лучше чем ничего.
эту игру надо похоронить и не трогать. для своего времени она была хороша но ни ремейк ни ремастер лушче её уже не сделает. старое должно остаться в прошлом
Я не играл в оригинал из-за его устаревания, а вот в ремейк с удовольствием бы поиграл
Да как бы аналогoвнет.
Она и без ремастера нормально играется.
я в неё даже на первом пк в 2003 не смог играть, это уже тогда мусор устаревший был
потому что ты графодрочер. в 2003 малолетний, щас великовозрастный.
дело было далеко не в графике, а убогом интерфейсе и стэлсе, ну и геймдизайне
Дорогой мод.
Хз, как по мне, любой игре, старше 2014-2015:годов нужен только ремейк, а ремастеры- это паразитирование на чувстве ностальгии и практически каждый раз удачная попытка срубить бабла при минимум затрат.
Зато какие бровки! Всю тушь, наверное, в городе извел.
> приятные улучшения.. Поддержка геймпадов
Чего, бл? // Александр Ковалёв
И в чем они не правы? // Ярослав Уразов
Фанаты как раз понимают, что создание полноценного римейка этой игры - это дело невозможное по многим причинам. Так что ремастер в стиле недавнего System Shock 2 это максимум, чего мы можем ожидать.
Ну в SS2 работа коллектива (!) по улучшению видна, а здесь будто средненький мод школьника с пегача показали, причем за SS2 просят ~13$ по курсу, а тут двадцатку.
SS2 стоит 1100 рублей, за предзаказ deus ex просили 990 когда он был доступен, по какой то причине в РФ больше недоступен для покупки.
Ремейк первого систем шока было труднее сделать чем если бы они взялись делать ремейк второго.
Не потянут.