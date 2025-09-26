ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.1 978 оценок

Фанаты раскритиковали ремастер Deus Ex: "Игре нужен полноценный ремейк, а не новые текстуры!"

AceTheKing AceTheKing

Вчера на мероприятии State of Play состоялся анонс Deus Ex Remastered от студии Aspyr - ремастера культовой Deus Ex.

Deus Ex Remastered выйдет 5 февраля - культовая игра возвращается в обновлённом виде

Издание PC Gamer отмечает, что фанаты встретили анонс переиздания с большим разочарованием: игроки считают, что высокого разрешения, новых текстур и освещения явно недостаточно для кардинального преображения игры, которая вышла в далёком 2000 году.

Многие пользователи и вовсе сочли новые ассеты крайне неудачными и надеются, что студия добавит режим с оригинальной графикой. Так же игроки раскритиковали и цену ремастера, который стоит $27:

Они улучшили графику 1999 года до 2003 года.
Надеюсь, что будет возможность играть с оригинальной графикой, а то шокирует то, насколько плохо выглядят все ремастер-ассеты.
Как кто-то мог не заметить, насколько ужасно выглядят эти визуальные эффекты?
Deus Ex - одна из лучших игр всех времён, она заслуживает гораздо лучшего обращения, чем какой-то хреновый фильтр с апскейлом и повышение резкости с помощью ИИ. Сэкономьте 20 баксов, купите оригинал и просто установите мод Transcended.
Благодаря передовым технологиям PlayStation 5 Deus Ex наконец-то может выглядеть хуже, чем 25 лет назад.
Игре явно требуется ремейк, а не просто улучшение текстур и освещения.

Несмотря на приятные улучшения в ремастере, такие как поддержка геймпадов, игроки все равно считают Deus Ex Remastered ленивой попыткой издателя заработать на ностальгических чувствах.

Игроки разочарованы, что разработку обновлённой версии Deus Ex не дали другой студии - например Nightdive, которая ранее уже выпустила ремейк System Shock.

12
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Константин335

Согласен, этой игре нужен ремейк, а не ремастер

5
Геральт Батькович

Согласен, но ремастер лучше чем ничего.

1
нитгитлистер

эту игру надо похоронить и не трогать. для своего времени она была хороша но ни ремейк ни ремастер лушче её уже не сделает. старое должно остаться в прошлом

5
Константин335

Я не играл в оригинал из-за его устаревания, а вот в ремейк с удовольствием бы поиграл

5
Pravdarub

Да как бы аналогoвнет.

Neradzurri

Она и без ремастера нормально играется.

4
Юрий Пенкин

я в неё даже на первом пк в 2003 не смог играть, это уже тогда мусор устаревший был

8
Neradzurri Юрий Пенкин

потому что ты графодрочер. в 2003 малолетний, щас великовозрастный.

2
Юрий Пенкин Neradzurri

дело было далеко не в графике, а убогом интерфейсе и стэлсе, ну и геймдизайне

ZAUSA
Так же игроки раскритиковали и цену ремастера, который стоит $27

Дорогой мод.

2
Alex Row

Хз, как по мне, любой игре, старше 2014-2015:годов нужен только ремейк, а ремастеры- это паразитирование на чувстве ностальгии и практически каждый раз удачная попытка срубить бабла при минимум затрат.

2
Tommy451
1
0ncnjqybr

Зато какие бровки! Всю тушь, наверное, в городе извел.

2
Пользователь ВКонтакте

> приятные улучшения.. Поддержка геймпадов

Чего, бл? // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте

И в чем они не правы? // Ярослав Уразов

Ahnx

Фанаты как раз понимают, что создание полноценного римейка этой игры - это дело невозможное по многим причинам. Так что ремастер в стиле недавнего System Shock 2 это максимум, чего мы можем ожидать.

Pinaev Sergey

Ну в SS2 работа коллектива (!) по улучшению видна, а здесь будто средненький мод школьника с пегача показали, причем за SS2 просят ~13$ по курсу, а тут двадцатку.

Геральт Батькович Pinaev Sergey

SS2 стоит 1100 рублей, за предзаказ deus ex просили 990 когда он был доступен, по какой то причине в РФ больше недоступен для покупки.

Pravdarub

Ремейк первого систем шока было труднее сделать чем если бы они взялись делать ремейк второго.

Pravdarub

Не потянут.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ