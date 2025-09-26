Фанаты раскритиковали ремастер Deus Ex: "Игре нужен полноценный ремейк, а не новые текстуры!"

Вчера на мероприятии State of Play состоялся анонс Deus Ex Remastered от студии Aspyr - ремастера культовой Deus Ex.

Издание PC Gamer отмечает, что фанаты встретили анонс переиздания с большим разочарованием: игроки считают, что высокого разрешения, новых текстур и освещения явно недостаточно для кардинального преображения игры, которая вышла в далёком 2000 году.

Многие пользователи и вовсе сочли новые ассеты крайне неудачными и надеются, что студия добавит режим с оригинальной графикой. Так же игроки раскритиковали и цену ремастера, который стоит $27:

Они улучшили графику 1999 года до 2003 года.

Надеюсь, что будет возможность играть с оригинальной графикой, а то шокирует то, насколько плохо выглядят все ремастер-ассеты.

Как кто-то мог не заметить, насколько ужасно выглядят эти визуальные эффекты?

Deus Ex - одна из лучших игр всех времён, она заслуживает гораздо лучшего обращения, чем какой-то хреновый фильтр с апскейлом и повышение резкости с помощью ИИ. Сэкономьте 20 баксов, купите оригинал и просто установите мод Transcended.

Благодаря передовым технологиям PlayStation 5 Deus Ex наконец-то может выглядеть хуже, чем 25 лет назад.

Игре явно требуется ремейк, а не просто улучшение текстур и освещения.

Несмотря на приятные улучшения в ремастере, такие как поддержка геймпадов, игроки все равно считают Deus Ex Remastered ленивой попыткой издателя заработать на ностальгических чувствах.

Игроки разочарованы, что разработку обновлённой версии Deus Ex не дали другой студии - например Nightdive, которая ранее уже выпустила ремейк System Shock.