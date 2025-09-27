Похоже, что студия Nightdave была не против поработать над переизданием Deus Ex, но издатель выбрал Aspyr

Радость поклонников серии Deus Ex от анонса ремастера была недолгой. После демонстрации обновленной графики многие выразили разочарование качеством изображения и подвергли студию Aspyr активной критике.
В социальных сетях появились резкие отзывы: один из пользователей заявил, что игра выглядит крайне непривлекательно, и выразил сожаление, что проект не был поручен студии Nightdive. На этот пост отреагировал ведущий инженер-разработчик Самуэль Вильярреал, коротко написав:
Можно только представить.
Студия Nightdive известна по ремейку System Shock и ремастеру System Shock 2.
Тут и так старушку омолодили всего на 3 года до уровня 2003 года, а Nightdave только текстуры бы обновила с тенями , смысл?
уж лучше бы только текстуры обновили, чем ломать всё освещение и делать редизайн персонажей о котором точно никто не просил, и всё это с rtx 2080 в требованиях. В Nightdave хотя бы не индусы на аутсорсинге.
да фанаты уже сделали в 2 раза лучше и от чистого сердца с тенями и с текстурами, если бы Nightdive делали как system shock remake еще другое дело
Ретекстур бесполезный уже есть, если не ремейк то хотя бы лучше уж то что делают аспир с рэгдолл, моделями и освещением
здесь нужен ремейк. Ремастер вон уже делают а толку то
Да ладно?!
это че , на второй картинке он в бронелифчике чтоле ?
Она была?))