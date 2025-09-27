Похоже, что студия Nightdave была не против поработать над переизданием Deus Ex, но издатель выбрал Aspyr

Радость поклонников серии Deus Ex от анонса ремастера была недолгой. После демонстрации обновленной графики многие выразили разочарование качеством изображения и подвергли студию Aspyr активной критике.

В социальных сетях появились резкие отзывы: один из пользователей заявил, что игра выглядит крайне непривлекательно, и выразил сожаление, что проект не был поручен студии Nightdive. На этот пост отреагировал ведущий инженер-разработчик Самуэль Вильярреал, коротко написав:

Можно только представить.

Студия Nightdive известна по ремейку System Shock и ремастеру System Shock 2.