Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.1 984 оценки

Похоже, что студия Nightdave была не против поработать над переизданием Deus Ex, но издатель выбрал Aspyr

AceTheKing AceTheKing

Радость поклонников серии Deus Ex от анонса ремастера была недолгой. После демонстрации обновленной графики многие выразили разочарование качеством изображения и подвергли студию Aspyr активной критике.

Фанаты раскритиковали ремастер Deus Ex: "Игре нужен полноценный ремейк, а не новые текстуры!"

В социальных сетях появились резкие отзывы: один из пользователей заявил, что игра выглядит крайне непривлекательно, и выразил сожаление, что проект не был поручен студии Nightdive. На этот пост отреагировал ведущий инженер-разработчик Самуэль Вильярреал, коротко написав:

Можно только представить.

Студия Nightdive известна по ремейку System Shock и ремастеру System Shock 2.

Комментарии:  8
vertehwost

Тут и так старушку омолодили всего на 3 года до уровня 2003 года, а Nightdave только текстуры бы обновила с тенями , смысл?

Tommy451

уж лучше бы только текстуры обновили, чем ломать всё освещение и делать редизайн персонажей о котором точно никто не просил, и всё это с rtx 2080 в требованиях. В Nightdave хотя бы не индусы на аутсорсинге.

vertehwost Tommy451

да фанаты уже сделали в 2 раза лучше и от чистого сердца с тенями и с текстурами, если бы Nightdive делали как system shock remake еще другое дело

Madiark Tommy451

Ретекстур бесполезный уже есть, если не ремейк то хотя бы лучше уж то что делают аспир с рэгдолл, моделями и освещением

трах_микроволновки

здесь нужен ремейк. Ремастер вон уже делают а толку то

Costollom
здесь нужен ремейк.

Да ладно?!

MNM 777

это че , на второй картинке он в бронелифчике чтоле ?

Costollom
Радость поклонников серии Deus Ex от анонса ремастера была недолгой.

Она была?))

