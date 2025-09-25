Страница Deus Ex Remastered появилась в Steam. Игра получит русский текстовый перевод

Aspyr Media недавно анонсировала Deus Ex Remastered. Классическая киберпанковая игра от Ion Storm возвращается с улучшенной графикой, современными функциями и улучшениями качества жизни для совершенно нового поколения игроков.
Deus Ex Remastered уже обзавелась страницей в Steam, где, помимо прочего указаны системные требования и варианты локализации. Русскоговорящим геймерам будет приятно узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык в виде локализованных субтитров и интерфейса.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10+
- Процессор: Intel i3 / AMD FX-4100
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D
- Место на диске: 20 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750
- Место на диске: 20 ГБ
Deus Ex: Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series.
Пориджам и соевому гоймеру то пофигу, те схавают с удовольствием, да ещё и повоюют в интернете за всё это, ЕСЛИ у игры будет хорошая реклама. А так, скорее всего успешно будет никому не нужна, как ремастер Нечто или Лоллипоп. Самое ужасное, чего стоит ожидать, и чем сейчас больны практически каждые ремастеры, это цензура. Если Деус Эксу зацензурят какие то сюжетные моменты.... Что тут сказать, с одно стороны будет конечно печально, с другой уже даже как то привычно. В любом случае пройдёт мимо меня. Я люблю целостные оригиналы, идеи создателей, нежели порезанные обрубки в угоду нынешних политических движений. Сделанные при всём при этом, ради сруба лишней копейки.
Найс рекомендуемые 🤣🤣🤣 еще один гта трилоджи…
на базе Revision это б все делали