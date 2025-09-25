Страница Deus Ex Remastered появилась в Steam. Игра получит русский текстовый перевод

Aspyr Media недавно анонсировала Deus Ex Remastered. Классическая киберпанковая игра от Ion Storm возвращается с улучшенной графикой, современными функциями и улучшениями качества жизни для совершенно нового поколения игроков.

Deus Ex Remastered уже обзавелась страницей в Steam, где, помимо прочего указаны системные требования и варианты локализации. Русскоговорящим геймерам будет приятно узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык в виде локализованных субтитров и интерфейса.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10+

Процессор: Intel i3 / AMD FX-4100

Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ

Видеокарта: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D

Место на диске: 20 ГБ

Рекомендованные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 11

Процессор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750

Место на диске: 20 ГБ

Deus Ex: Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series.