ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.1 973 оценки

Страница Deus Ex Remastered появилась в Steam. Игра получит русский текстовый перевод

monk70 monk70

Aspyr Media недавно анонсировала Deus Ex Remastered. Классическая киберпанковая игра от Ion Storm возвращается с улучшенной графикой, современными функциями и улучшениями качества жизни для совершенно нового поколения игроков.

Deus Ex Remastered уже обзавелась страницей в Steam, где, помимо прочего указаны системные требования и варианты локализации. Русскоговорящим геймерам будет приятно узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык в виде локализованных субтитров и интерфейса.

Системные требования

Минимальные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10+
    • Процессор: Intel i3 / AMD FX-4100
    • Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D
    • Место на диске: 20 ГБ

Рекомендованные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 11
    • Процессор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800
    • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750
    • Место на диске: 20 ГБ

Deus Ex: Remastered выйдет 5 февраля 2026 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series.

5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Stinger_Max

Пориджам и соевому гоймеру то пофигу, те схавают с удовольствием, да ещё и повоюют в интернете за всё это, ЕСЛИ у игры будет хорошая реклама. А так, скорее всего успешно будет никому не нужна, как ремастер Нечто или Лоллипоп. Самое ужасное, чего стоит ожидать, и чем сейчас больны практически каждые ремастеры, это цензура. Если Деус Эксу зацензурят какие то сюжетные моменты.... Что тут сказать, с одно стороны будет конечно печально, с другой уже даже как то привычно. В любом случае пройдёт мимо меня. Я люблю целостные оригиналы, идеи создателей, нежели порезанные обрубки в угоду нынешних политических движений. Сделанные при всём при этом, ради сруба лишней копейки.

1
Krio_ru

Найс рекомендуемые 🤣🤣🤣 еще один гта трилоджи…

Mendoksi

на базе Revision это б все делали