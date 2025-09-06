Сценарист Deus Ex говорит, что Илон Маск как фанат - это "худшее наследие" Deus Ex

Есть ли что-то хуже, чем человек, который действительно раздражает вас тем, что увлечен тем же, что и вы? Возможно, он неправильно интерпретирует книгу, сериал или игру, которыми вы одержимы, или просто очень неприятен в том, как делится своей любовью к этим вещам.
Для одного из сценаристов Deus Ex таким человеком является Илон Маск, который не в восторге от того, что Маск считает себя фанатом Deus Ex. В интервью PC Gamer Остин Гроссман говорит, что Маск как фанат — это "худшее наследие" Deus Ex, и что Маск совершенно не сравним с главным героем, и даже с каким-либо из злодеев.
«Такой политический вес и социальная сатира — это настоящая общая черта Deus Ex и Dishonored», — говорит Гроссман, который работал над обеими играми. «Это то, что нравится Илону Маску, что пугает. Это пугает в мировоззрении Илона Маска. Так что это, возможно, самое длительное и худшее наследие».
Затем он добавляет:
Странно, что Илон Маск не осознает, какое место он занимает во вселенной Deus Ex, потому что это не роль Джей-Си Дентона. Я бы сказал, что Маск похож на злодея из Deus Ex, за исключением того, что в этой серии нет злодеев, которые были бы такими же нытиками и эгоистичными фантазерами, каким он себя показал.
При этом Маск всегда имел странный способ выражать свою любовь к играм. Взять к примеру накрутку его аккаунтов в Diablo 4 и Path of Exile 2. Необязательно быть лучшим в игре, чтобы убедить людей, что ты ее фанат, но это многое говорит о его менталитете.
так ему хьюман революшен понравился а не первая часть
Забавляет меня, когда кого-то корежит с того, что у них с объектом их ненависти есть что-то общее.
А Dishonored и Deus Ex были социальной сатирой? Странно, не замечал. Обычно сатира подразумевает едкое высмеивание, а в этих играх всё было на серьезных щщах, да и социальные вопросы если и поднимались, то вполне стандартные для подобных сеттингов. В условном мире Deus Ex Маск с большой вероятностью был бы ровно тем же, кем является сейчас - эксцентричным миллиардером, финансировал бы какие-нибудь прогрессивные разработки, основывал корпорации. На героя он не тянет, на злодея тоже, но непонятно, почему это плохо в глазах сценариста. К тому же, Гроссман участвовал в написании сценария самой первой игры, и то писал лишь дополнительные диалоги, все эти реплики мобов-солдат из кустов, да и в Dishonored не был ведущим сценаристом. А Маск упоминал последующие части, даже хвастался копией револьвера Адама Дженсена. Так что чего этот сценарист вдруг выполз - непонятно. Только чтобы показать свою неприязнь? Ну так в любом случае игры после издания создателям не принадлежат и в них всегда будут играть в том числе и те люди, которые не нравятся создателям. Смиритесь.
Забавно, кстати, что в англоязычном PCGamer, опубликовавшем эту новость, и вовсе написали, что "Илон Маск считает Deus Ex одной из лучших игр всех времен", но дали ссылку на тред в твиттере, где Маск пишет это вовсе не о Deus Ex, а о Bioshock. Уровень журналистики, как всегда, на высоте. Ох уж этот Илон Маск. Он просто автоматом любит все игры, о которых слышит что-то хорошее, а доморощенные аналитики уже успели сделать какие-то далеко идущие выводы.
