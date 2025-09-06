Сценарист Deus Ex говорит, что Илон Маск как фанат - это "худшее наследие" Deus Ex

Есть ли что-то хуже, чем человек, который действительно раздражает вас тем, что увлечен тем же, что и вы? Возможно, он неправильно интерпретирует книгу, сериал или игру, которыми вы одержимы, или просто очень неприятен в том, как делится своей любовью к этим вещам.

Для одного из сценаристов Deus Ex таким человеком является Илон Маск, который не в восторге от того, что Маск считает себя фанатом Deus Ex. В интервью PC Gamer Остин Гроссман говорит, что Маск как фанат — это "худшее наследие" Deus Ex, и что Маск совершенно не сравним с главным героем, и даже с каким-либо из злодеев.

«Такой политический вес и социальная сатира — это настоящая общая черта Deus Ex и Dishonored», — говорит Гроссман, который работал над обеими играми. «Это то, что нравится Илону Маску, что пугает. Это пугает в мировоззрении Илона Маска. Так что это, возможно, самое длительное и худшее наследие».

Затем он добавляет:

Странно, что Илон Маск не осознает, какое место он занимает во вселенной Deus Ex, потому что это не роль Джей-Си Дентона. Я бы сказал, что Маск похож на злодея из Deus Ex, за исключением того, что в этой серии нет злодеев, которые были бы такими же нытиками и эгоистичными фантазерами, каким он себя показал.

При этом Маск всегда имел странный способ выражать свою любовь к играм. Взять к примеру накрутку его аккаунтов в Diablo 4 и Path of Exile 2. Необязательно быть лучшим в игре, чтобы убедить людей, что ты ее фанат, но это многое говорит о его менталитете.