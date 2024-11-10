Уоррен Спектор, создатель Deus Ex: "Не понимаю почему Embracer решила отказаться от франшизы"

У Уоррена Спектора, главы разработки оригинальной Deus Ex, состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором он поделился своими мыслями касательно франшизы.
По мнению Спектора, Deus Ex нисколько не потеряла свою актуальность - её можно было бы развивать. Разработчик не понимает, почему Embracer решила отказаться от разработки новой части, которую они делали 2 года:
Я действительно не понимаю, почему Embracer отказались от франшизы Deus Ex, по крайней мере сейчас. С моей точки зрения, игровой подход в ней все еще актуален, но мир и обстановка требуют некоторого обновления.
Во времена разработки оригинальной Deus Ex, Y2K был уже не за горами, ИИ становился частью повседневности, заговоры были повсюду, терроризм был на подъеме, биоинженерия была в зачаточном состоянии, техно-аугментация была в разработке. Все это витало в духе времени. Создание игры об этом было очевидным делом.
Если бы кто-то перевыпустил оригинальную Deus Ex сейчас - это могло бы быть воспринято как документальный фильм. Я бы не стал делать Deus Ex так же как в 2000 году. Тогда это можно было счесть правдоподобной фантазией, а не частью реальности.
Спектор говорит, что если бы он вернулся ко франшизе Deux Ex, он бы хотел углубиться в другие проблемы, которые были бы более актуальными сейчас, более насущными, более достойными исследования.
PC Gamer отмечает, что Уоррен Спектор говорит о франшизе с таким воодушевлением, будто он был бы вовсе не против вернуться ко франшизе, которую он и Ion Storm создали еще в 2000 году - возможно Embracer обратит внимание на интервью Спектора и поменяет своё мнение о заморозке франшизы.
я понимаю. потому что протагонист белый мужик, а сейчас из-за долбанутых трендов ГГ все поголовно Бабы (сильные и независимые)... а если в играх всё же встречаются мужики, то они сопливые и ноющие, как в Год оф Вар 2. просто Адаму Дженсену - сопли были бы не к лицу
ты еще спроси, почему Days Gone отменили, да еще и наврали, что продажи были низкими...
И это играло роль конечно, а также то что предыдущая игра провалилась. И да, в этом были виноваты сами Сквари, разрезавшие ее напополам, но тем не менее.
Да- да именно поэтому деус и провалился - тебе самому не смешно от своего бреда? продаж не было понимаешь, никто это не купил, ты спиратил вот например( могу ошибаться но многие точно да). А раз нет дохода от франшизы - она становится дохлым койотом который никому не нужен.
Потому что даже в те годы, когда конкуренция была ниже, а качество проектов лучше, эта франшиза слабо продавалась и носила статус нишевой.
Human Revolution и Mankind Divided не оправдали надежд, к сожалению, именно поэтому Скворцы легко расстались с правами.
Теперь, по истечении стольких лет, перезапуск должен быть как минимум не хуже последних частей, а это риск вложения огромных денег, при том что нет никаких гарантий успеха.
Если куда и вложится Embracer, то скорее в Ларку.
Или поручит левой студии ремейк оригинала/Human Revolution, а там посмотрит на окупаемость и решит дальнейшую судьбу франшизы. Ларку, кстати, надо либо ремейкать, либо полностью перезапускать, иначе получится фигня как с Horizon.
Ларе, начиная с 2к13 ремейк не нужен, максимум ремастер
Потому что сейчас политический подтекст в творчестве не приветствуется.
Чушь, на обору приветствуется. Политику пропихивают в произведения искусав всеми возможными способами в громадных количествах. Просто плотика разная у всех.
Очевидно, жы. "Эфектиктивные менеджеры", тогда хотели пилить игру на части и продавать несколько глав, как полноценную игру(Привет от последнего Хитмена и ФФ7), а потом ещо продавать несколько глав тем же способом, но што-то пошло не так и мы получили огрызок игры с окончанием на "вот это поворот", и многим это не понравилось и это не продалось, хотя HR был шикарным шпионским боевиком с "вот это поворот" и логической концовкой с заделом на продолжение.
новые уже пытались "обновить" и "сделать актуальным". получили очередной экшончик с модными графониями. оригинал был про конспирологию и теории заговора. сейчас это все мейнстрим, любой школьник в курсе про рептилоидов и иллюминатов. какой смысл делать игру про то, что уже стало обыденностью?