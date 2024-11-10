Уоррен Спектор, создатель Deus Ex: "Не понимаю почему Embracer решила отказаться от франшизы"

У Уоррена Спектора, главы разработки оригинальной Deus Ex, состоялось интервью с изданием PC Gamer, в котором он поделился своими мыслями касательно франшизы.

По мнению Спектора, Deus Ex нисколько не потеряла свою актуальность - её можно было бы развивать. Разработчик не понимает, почему Embracer решила отказаться от разработки новой части, которую они делали 2 года:

Я действительно не понимаю, почему Embracer отказались от франшизы Deus Ex, по крайней мере сейчас. С моей точки зрения, игровой подход в ней все еще актуален, но мир и обстановка требуют некоторого обновления.



Во времена разработки оригинальной Deus Ex, Y2K был уже не за горами, ИИ становился частью повседневности, заговоры были повсюду, терроризм был на подъеме, биоинженерия была в зачаточном состоянии, техно-аугментация была в разработке. Все это витало в духе времени. Создание игры об этом было очевидным делом.



Если бы кто-то перевыпустил оригинальную Deus Ex сейчас - это могло бы быть воспринято как документальный фильм. Я бы не стал делать Deus Ex так же как в 2000 году. Тогда это можно было счесть правдоподобной фантазией, а не частью реальности.

Спектор говорит, что если бы он вернулся ко франшизе Deux Ex, он бы хотел углубиться в другие проблемы, которые были бы более актуальными сейчас, более насущными, более достойными исследования.

PC Gamer отмечает, что Уоррен Спектор говорит о франшизе с таким воодушевлением, будто он был бы вовсе не против вернуться ко франшизе, которую он и Ion Storm создали еще в 2000 году - возможно Embracer обратит внимание на интервью Спектора и поменяет своё мнение о заморозке франшизы.