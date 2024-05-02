ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.2 833 оценки

Выпущен мод Deus Ex RTX Remix V0.2.3, улучшающий качество освещения трассировки пути

monk70
Новости

Моддер Onno Jongbloed выпустил новую версию своего мода RTX Remix для классического шутера 2000 года от ION Storm — Deus Ex. Версия 0.2.3 улучшает качество освещения трассировки пути. По словам моддера, Deus Ex Echelon Renderer V0.2.3 исправляет некоторые проблемы с освещением, которые затрагивали предыдущую версию. Таким образом, освещение теперь должно быть намного ближе к оригиналу.

Чтобы доказать это утверждение, Jongbloed поделился следующим сравнительным снимком экрана. И да, вы можете ясно видеть, насколько ближе к оригинальной игре теперь выглядит версия Deus Ex с трассировкой пути.

Желающие могут скачать новую версию Deus Ex RTX Remix по этой ссылке. Обратите внимание, что этот мод RTX Remix не улучшает качество ресурсов. Рендерер в основном реализует трассировку пути и не более того.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Spillik

Мод, чтоб выглядело как пластиковая залупа.

3
TheCalvariam

чтобы выглядело иначе, нужны pbr текстуры с особенностями материала, а это долго

2
MEGATAIMAN

графически дЭус теперь напоминает МАТрицу и метал воЛьф

0
Unicorling

Выглядеть стало ещё хуже, руками надо рисовать карты рафнеса и добавлять нормали

0
Destroited

Только вот нафиг кому он нужен с графикой старее чем чешуя динозавра

0