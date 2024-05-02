Выпущен мод Deus Ex RTX Remix V0.2.3, улучшающий качество освещения трассировки пути

Моддер Onno Jongbloed выпустил новую версию своего мода RTX Remix для классического шутера 2000 года от ION Storm — Deus Ex. Версия 0.2.3 улучшает качество освещения трассировки пути. По словам моддера, Deus Ex Echelon Renderer V0.2.3 исправляет некоторые проблемы с освещением, которые затрагивали предыдущую версию. Таким образом, освещение теперь должно быть намного ближе к оригиналу.

Чтобы доказать это утверждение, Jongbloed поделился следующим сравнительным снимком экрана. И да, вы можете ясно видеть, насколько ближе к оригинальной игре теперь выглядит версия Deus Ex с трассировкой пути.

Желающие могут скачать новую версию Deus Ex RTX Remix по этой ссылке. Обратите внимание, что этот мод RTX Remix не улучшает качество ресурсов. Рендерер в основном реализует трассировку пути и не более того.