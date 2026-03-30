"Многое бы изменил, но не музыку": аудиодиректор Deus Ex: Invisible War откровенно оценил игру

Аудиодиректор Deus Ex: Invisible War Александр Брэндон в интервью PC Gamer признал, что у сиквела культовой RPG были заметные недостатки. По его словам, в проекте «было место для улучшений», особенно с учётом того, что это была его первая работа в роли аудиодиректора.

Несмотря на критику, Брэндон положительно оценивает вклад команды и особенно гордится музыкальной составляющей. Он отметил, что получил больше творческой свободы, чем раньше, и смог сделать саундтрек более мелодичным и атмосферным. Отдельного упоминания удостоилась главная тема с вокалом его тогдашней супруги.

Одной из сильных сторон проекта разработчик назвал разнообразие музыкального сопровождения, которое помогало раскрывать фракции и локации — от Каира до Трира. Значительную роль в создании уникального звучания сыграли и композиции группы Kidneythieves.

Подводя итог, Брэндон отметил, что многое в игре он бы сделал иначе, однако в целом остаётся доволен проделанной работой. Даже спустя годы Deus Ex: Invisible War остаётся важной вехой в его карьере и примером ценных творческих уроков.