Создатели Deus Ex: Invisible War до сих пор подкалывают геймдиректора за механику универсальных патронов в игре

Даже спустя более чем два десятилетия сиквел культового иммерсивного симулятора — Deus Ex: Invisible War — вызывает жаркие споры среди фанатов. У игры определенно были свои сильные стороны, но одна механика до сих пор вызывает единогласное негодование у всех, кто в нее играл: система универсальных боеприпасов. Как выяснилось, команда разработчиков тоже ее терпеть не может и до сих пор не упускает случая припомнить этот провал главному директору проекта.

Напомним, что в Invisible War все оружие в вашем инвентаре, от обычного пистолета до ракетницы, питалось из одного и того же запаса боеприпасов. Естественно, ракетница опустошала этот пул в считанные секунды, из-за чего игрок оставался абсолютно безоружным — даже без патронов к пистолету.

В недавнем материале для журнала Edge ведущий дизайнер игры Рикардо Бэр признался, что команда всегда понимала провальность этой затеи:

У вас закончились патроны для одного оружия, и вы не можете переключиться ни на одно другое? Я считаю, что это просто ужасная идея! Мы до сих пор постоянно стебем Харви [Смита] по этому поводу.

— поделился Бэр.

Сам геймдиректор проекта Харви Смит отмечает, что не внедрял механику из чистого садизма. Он преследовал благородную цель — решить старую проблему иммерсивных симуляторов, из-за которой игроки обычно привязываются к одной или двум «пушкам» на всю игру и полностью игнорируют остальной арсенал, как это было с дубинкой-шокером и мечом "Зуб Дракона" в первой части.

В то время я думал: давайте сделаем упор на нанотехнологии — что, если все боеприпасы состоят из одной и той же материи?

— вспоминает Смит.

Как оказалось на практике, из-за этой системы игроки стали использовать оружие еще реже, проклиная того, кто придумал общий счетчик патронов.

Шквал критики после релиза очень больно ударил по Харви Смиту.

Больно падать лицом в грязь и чувствовать, что ты разочаровал людей. Сначала ты теряешь уверенность в себе. В течение пары лет после этого 50 процентов из того, что ты говоришь о проекте, будет полным бредом, просто потому, что ты все еще пытаешься защититься от своей же ошибки.

— признался директор.

Впрочем, время лечит раны. Сейчас Харви Смит с облегчением добавляет, что по прошествии стольких лет он, наконец-то, может говорить об Invisible War свободно и даже с долей иронии.