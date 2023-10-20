Актер, озвучивающий Дженсена из Deus Ex, возмущен ИИ-генераторами: "Вам нужен мой голос? Заплатите мне"

Все больше актеров, играющих в играх и отдающих свои образы персонажам, выражают возмущение распространением алгоритмов искусственного интеллекта, которые уже могут генерировать, например, диалоги.
Вслед за возмущенной Эрикой Линдбек (актриса, озвучивающая Футабу в Persona 5), которая с неприятием обнаружила видеоролики с ее голосом, сгенерированным ИИ, свое мнение о подобных механизмах высказал и Элиас Туфексис, актер, озвучивший более 20 игр, в том числе Starfield (Сэм Коу) и Deux Ex (Адам Дженсен).
Туфексис заявил, что использование систем искусственного интеллекта для генерации голосов "является воровством", прокомментировав создание фанатского мода для Cyberpunk 2077, который вводит голос Адама Дженсена из Deux Ex (с новыми репликами, никогда не произносившимися актером).
По этому поводу есть две вещи.
1- Этого не должно быть. Хотите, чтобы мой голос звучал в игре? Заплатите мне.
2- Люди повсюду делают моды на Адама Дженсена, показывая, насколько он по-прежнему популярен, а мы не сделали новый Deus Ex. Это безумие.
ИИ сам по себе является воровством. Он просто крадет плоды труда художников и переставляет их в зависимости от того, что требуется пользователю в данный момент. Почему вы хотите убрать человечность из искусства?
Кстати, актер представил пикчу, на которой он вспоминает персонажей, подаривший свой голос, написав при этом, что "многое еще впереди". Так что мы ждем раскрытия новых ролей, в которых мы услышим голос Туфексиса, недавно озвучившего Сэма Коу из Starfield.
У меня долгая история с играми... вот несколько ребят, которых я озвучивал или снимал на камеру.
И многое еще впереди! {NDA}
бессмысленное бухтение.
завтра ИИ будет "придумывать" голоса сами. послезавтра - осилят актерскую подачу. значит, нужно зарабатывать как-то еще.
постоянно какие-то профессии уходят в историю - это норма.
Вот когда такое будет, тогда и надо говорить, а пока используют голос конкретного человека.
Да и человек со временем не нужен будет, чего уж там мелочиться. Пить, кушать, творить, мечтать, умирать, учиться на ошибках, зачем оно нам, вырождаемся и пусть скайнет справедливо распоряжается всем сущим. Ишь чего захотели кожаные ...
В итоге будем сидеть на 10 популярных голосах ИИ которые будут озвучивать все игры. Что в этом хорошего? Так никогда не появятся новые запоминающиеся голоса. Это тупик и ничего хорошего в этом нет. В чем проблема заплатить актеру?
Голосов будет как раз неограниченное количество.
Генерация голоса ничем не ограничена. Даже лучше - персонажи будут говорить голосами оригинальных актёров на разных языках без какого-либо акцента, в то время как они сами никогда бы даже не выучили эти языки.
Проблема в том что нужно платить)
Ага, именно поэтому зачем то гоняют сотнями часов актеров, чтобы скопировать их голоса, а не генерируют неограниченное количество голосов
Пока нейронку только обучают это необходимо, потом уже нет.
Странная притензия к людям, которые на чистом энтузиазме делают мод. Это изначально история где нет денежной составляющей, поэтому требовать оплаты, как минимум, странно.
Он заинтересован в том, чтобы платили ему, так как это его работа и его голос, а вы теоретически у него воруете потенциальный заработок с помощью его же голоса.
Добро пожаловать в будущее роботы ии вытесняют человеческий труд , это неизбежно
Сперва труд, а потом и самих людей, терминатора что ли не смотрел?
В Детройт
Это может быть имело бы смысл, если бы это использовалось в коммерческих целях, а от модеров-то чего требовать? Что дальше, 3D-моделлеры участвовавшие в создании игры начнут требовать деньги за моды на скины и модели, потому что они используют оригинальную как базис?
А что помешает программисту внести максимально не слышимые уху человека изменения в этом самом с генерированном голосе. Обычный человек не заметит, а специалист сразу же определит отличия. Суды же, если эти любители халявы начнут подавать иски, будут слушать эксперта, который категорически заявит, что нет даже и 90% идентичности голоса.
Брыкаются на последок, пока их голоса кто то помнит, в будущем нейронка будет сама генерировать любые возможные голоса вообще без использования актёрских голосов и гораздо больше подходящих персонажам, их голоса только на время обучения нейронки используют, потом нейронка сама будет любой голос генерировать, любой тональности с хрипацой и звонкий и тд и тп, чьи то голоса и права на них будут вообще не нужны, вместо десятков актёров один сможет эмоции всех персонажей отыгрывать и на него уже нейронные мужские и женские голоса потом будут накладывать.
Давно уже пора чисто ии генерировать голоса, появится возможность идеально подобрать такой голос, каким его представляет автор истории, да и нахлебникам лишним платить не придётся
Да уж, об этом он точно никогда не просил.
1. Когда это озвучка стала искусством lol? Едрить, даже у киноактеров и актеров театра нет столько спеси и чувства собственной значимости...
2. Ни один ИИ (пока) не способен подделать актерскую игру. Озвучить - да. Отыграть - нет.
Касаемо DeusEx - все помнят качество озвучки? Монотонный тихий бубнеж у Адама в РУ озвучке... и этот "актер" еще возмущается?
3. Мы живем в правовом государстве, если голос не является субъектом права, значит права актеров не могут быть нарушены использованием его голоса. А если бы это дело и было прописано в законе, то как актер докажет, что голос принадлежит именно ему, и что похожего голоса больше ни у кого быть не может?
Просто обиженные люди. Обиженные тем, что всего одна нейросеть способна заменить их всех и им не хватает "гибкости" что бы освоить другую, пусть для них, возможно, и более тяжелую, профессию. Конечно такие люди в жизни ни за что на какой нибудь, условный, завод не пойдут. Зачем трудиться, если можно торговать голосом?
и ему никто не заплатит(
Сделают озвучку и распространят виде мода и разойдётся он по интернету, а ты товарищ, будешь сидеть без цента,
Халявы захотел!?))) Вопрос в другом, а он свой голос лицензировал?)
Вообще-то он прав и чем по сути является разница (допустим) в использовании ГОЛОСА актера или скажем с дип-фейсом самого актера? Да ни чем... есть понятие - авторских ПРАВ... так-то он (актер) на полных щях может засудить.... если уже подпишут контракт , на ИСПОЛЬЗОВАНИЕ , то проблем ни каких... и вы хотите сказать проект(основанный на его образе или голосе) приносит ПРИБЫЛЬ создателям, а ему значит НИЧЕГО платить не надо типо ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛ? Вам не кажется это ... ну глупым что-ли? Представьте - вы на работе, заполняет отсчет, тут ваш отсчет (который готов на 95%) берет другой тип и тупо дописывает своё имя и получает зп, вы-же ничерта не получаете(че типо ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛ? Не справедливо? Да...так-же и тут, пример ТУПОЙ , но все-ж).... он по крайней мере не быкует как другие и прекрасно понимает , что данная технология будущее и говорит прямо- хотите использовать, дайте денег и вперед, за это ему только ПЛЮС....
В данном случае он требует денег за отчёт составленный программой и к которому он на 100% не имеет отношения, только на том основании, что отчёт похож на тот, что он когда-то составлял в ручную.
Ему не надо лицензировать свой голос по закону, а халявы захотели те, кто не хочет платить за озвучку актёрам.
Очередной нытик, который боится конкуренции от ИИ. Настоящий профессионал, знает, что никакие ИИ не заменит хорошего актёра, ни озвучку, не художника. А такие высказывания может выдать, только тот, кто боится забвения. Ну и само собой, такие высказывания, только портят репутацию актёру озвучания
Конкурировать с ИИ, это когда ИИ сам создаёт новый голос, хотя бы из многих других, а не использует конкретный.
По этому поводу есть две вещи.
А хуху ты не хохо?
Ваш голос и фото можно использовать бесплатно?