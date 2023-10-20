Актер, озвучивающий Дженсена из Deus Ex, возмущен ИИ-генераторами: "Вам нужен мой голос? Заплатите мне"

Все больше актеров, играющих в играх и отдающих свои образы персонажам, выражают возмущение распространением алгоритмов искусственного интеллекта, которые уже могут генерировать, например, диалоги.



Вслед за возмущенной Эрикой Линдбек (актриса, озвучивающая Футабу в Persona 5), которая с неприятием обнаружила видеоролики с ее голосом, сгенерированным ИИ, свое мнение о подобных механизмах высказал и Элиас Туфексис, актер, озвучивший более 20 игр, в том числе Starfield (Сэм Коу) и Deux Ex (Адам Дженсен).



Туфексис заявил, что использование систем искусственного интеллекта для генерации голосов "является воровством", прокомментировав создание фанатского мода для Cyberpunk 2077, который вводит голос Адама Дженсена из Deux Ex (с новыми репликами, никогда не произносившимися актером).

По этому поводу есть две вещи.

1- Этого не должно быть. Хотите, чтобы мой голос звучал в игре? Заплатите мне.

2- Люди повсюду делают моды на Адама Дженсена, показывая, насколько он по-прежнему популярен, а мы не сделали новый Deus Ex. Это безумие.



ИИ сам по себе является воровством. Он просто крадет плоды труда художников и переставляет их в зависимости от того, что требуется пользователю в данный момент. Почему вы хотите убрать человечность из искусства?

Кстати, актер представил пикчу, на которой он вспоминает персонажей, подаривший свой голос, написав при этом, что "многое еще впереди". Так что мы ждем раскрытия новых ролей, в которых мы услышим голос Туфексиса, недавно озвучившего Сэма Коу из Starfield.

У меня долгая история с играми... вот несколько ребят, которых я озвучивал или снимал на камеру.



И многое еще впереди! {NDA}