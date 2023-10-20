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об игре
Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
8.6 2 483 оценки

Актер, озвучивающий Дженсена из Deus Ex, возмущен ИИ-генераторами: "Вам нужен мой голос? Заплатите мне"

Procy_on
Новости

Все больше актеров, играющих в играх и отдающих свои образы персонажам, выражают возмущение распространением алгоритмов искусственного интеллекта, которые уже могут генерировать, например, диалоги.

Вслед за возмущенной Эрикой Линдбек (актриса, озвучивающая Футабу в Persona 5), которая с неприятием обнаружила видеоролики с ее голосом, сгенерированным ИИ, свое мнение о подобных механизмах высказал и Элиас Туфексис, актер, озвучивший более 20 игр, в том числе Starfield (Сэм Коу) и Deux Ex (Адам Дженсен).

Туфексис заявил, что использование систем искусственного интеллекта для генерации голосов "является воровством", прокомментировав создание фанатского мода для Cyberpunk 2077, который вводит голос Адама Дженсена из Deux Ex (с новыми репликами, никогда не произносившимися актером).

По этому поводу есть две вещи.
1- Этого не должно быть. Хотите, чтобы мой голос звучал в игре? Заплатите мне.
2- Люди повсюду делают моды на Адама Дженсена, показывая, насколько он по-прежнему популярен, а мы не сделали новый Deus Ex. Это безумие.

ИИ сам по себе является воровством. Он просто крадет плоды труда художников и переставляет их в зависимости от того, что требуется пользователю в данный момент. Почему вы хотите убрать человечность из искусства?

Кстати, актер представил пикчу, на которой он вспоминает персонажей, подаривший свой голос, написав при этом, что "многое еще впереди". Так что мы ждем раскрытия новых ролей, в которых мы услышим голос Туфексиса, недавно озвучившего Сэма Коу из Starfield.

У меня долгая история с играми... вот несколько ребят, которых я озвучивал или снимал на камеру.

И многое еще впереди! {NDA}
6
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Озверин

бессмысленное бухтение.
завтра ИИ будет "придумывать" голоса сами. послезавтра - осилят актерскую подачу. значит, нужно зарабатывать как-то еще.
постоянно какие-то профессии уходят в историю - это норма.

6
TAPAKAH222

Вот когда такое будет, тогда и надо говорить, а пока используют голос конкретного человека.

-1
6ejlblu_6bi4ok

Да и человек со временем не нужен будет, чего уж там мелочиться. Пить, кушать, творить, мечтать, умирать, учиться на ошибках, зачем оно нам, вырождаемся и пусть скайнет справедливо распоряжается всем сущим. Ишь чего захотели кожаные ...

-1
caliskan

В итоге будем сидеть на 10 популярных голосах ИИ которые будут озвучивать все игры. Что в этом хорошего? Так никогда не появятся новые запоминающиеся голоса. Это тупик и ничего хорошего в этом нет. В чем проблема заплатить актеру?

2
tvorog8088

Голосов будет как раз неограниченное количество.

0
Gords

Генерация голоса ничем не ограничена. Даже лучше - персонажи будут говорить голосами оригинальных актёров на разных языках без какого-либо акцента, в то время как они сами никогда бы даже не выучили эти языки.

1
-zotik-

Проблема в том что нужно платить)

0
caliskan tvorog8088

Ага, именно поэтому зачем то гоняют сотнями часов актеров, чтобы скопировать их голоса, а не генерируют неограниченное количество голосов

0
tvorog8088 caliskan

Пока нейронку только обучают это необходимо, потом уже нет.

0
NedmeS

Странная притензия к людям, которые на чистом энтузиазме делают мод. Это изначально история где нет денежной составляющей, поэтому требовать оплаты, как минимум, странно.

2
TAPAKAH222

Он заинтересован в том, чтобы платили ему, так как это его работа и его голос, а вы теоретически у него воруете потенциальный заработок с помощью его же голоса.

0
Bigozerki

Добро пожаловать в будущее роботы ии вытесняют человеческий труд , это неизбежно

2
6ejlblu_6bi4ok

Сперва труд, а потом и самих людей, терминатора что ли не смотрел?

1
Understanding the Truth
Добро пожаловать в будущее роботы ии вытесняют человеческий труд , это неизбежно

В Детройт

1
Gords
Писатели: Эй, этот текстовый ИИ был натренирован с использованием моего текста! Плати за каждую генерацию любого текста. даже если он не имеет ничего общего с моим стилем!
Художники: Эй, этот арт ИИ был натренирован с использованием моих картинок! Плати за каждую генерацию любой картинки. даже если она не имеет ничего общего с моим стилем!
Музыканты: Эй, этот аудио ИИ был натренирован с использованием моей музыки! Плати за каждую генерацию любого трека. даже если он не имеет ничего общего с моим стилем!
Голосовые актёры: Эй, этот звуковой ИИ был натренирован с использованием моего голоса! Плати за каждую генерацию любой строчки. даже если я бы всё равно никогда этого не произнёс!

Это может быть имело бы смысл, если бы это использовалось в коммерческих целях, а от модеров-то чего требовать? Что дальше, 3D-моделлеры участвовавшие в создании игры начнут требовать деньги за моды на скины и модели, потому что они используют оригинальную как базис?

1
Никому ничего

А что помешает программисту внести максимально не слышимые уху человека изменения в этом самом с генерированном голосе. Обычный человек не заметит, а специалист сразу же определит отличия. Суды же, если эти любители халявы начнут подавать иски, будут слушать эксперта, который категорически заявит, что нет даже и 90% идентичности голоса.

1
tvorog8088

Брыкаются на последок, пока их голоса кто то помнит, в будущем нейронка будет сама генерировать любые возможные голоса вообще без использования актёрских голосов и гораздо больше подходящих персонажам, их голоса только на время обучения нейронки используют, потом нейронка сама будет любой голос генерировать, любой тональности с хрипацой и звонкий и тд и тп, чьи то голоса и права на них будут вообще не нужны, вместо десятков актёров один сможет эмоции всех персонажей отыгрывать и на него уже нейронные мужские и женские голоса потом будут накладывать.

1
altair_nur

Давно уже пора чисто ии генерировать голоса, появится возможность идеально подобрать такой голос, каким его представляет автор истории, да и нахлебникам лишним платить не придётся

1
Slayer1993

Да уж, об этом он точно никогда не просил.

0
FlyRazer

1. Когда это озвучка стала искусством lol? Едрить, даже у киноактеров и актеров театра нет столько спеси и чувства собственной значимости...
2. Ни один ИИ (пока) не способен подделать актерскую игру. Озвучить - да. Отыграть - нет.
Касаемо DeusEx - все помнят качество озвучки? Монотонный тихий бубнеж у Адама в РУ озвучке... и этот "актер" еще возмущается?
3. Мы живем в правовом государстве, если голос не является субъектом права, значит права актеров не могут быть нарушены использованием его голоса. А если бы это дело и было прописано в законе, то как актер докажет, что голос принадлежит именно ему, и что похожего голоса больше ни у кого быть не может?

Просто обиженные люди. Обиженные тем, что всего одна нейросеть способна заменить их всех и им не хватает "гибкости" что бы освоить другую, пусть для них, возможно, и более тяжелую, профессию. Конечно такие люди в жизни ни за что на какой нибудь, условный, завод не пойдут. Зачем трудиться, если можно торговать голосом?

0
Xndr DeKoz
Люди повсюду делают моды на Адама Дженсена, показывая, насколько он по-прежнему популярен, а мы не сделали новый Deus Ex. Это безумие.

и ему никто не заплатит(

0
Understanding the Truth
Этого не должно быть. Хочешь, чтобы мой голос звучал в игре? Заплатите мне

Сделают озвучку и распространят виде мода и разойдётся он по интернету, а ты товарищ, будешь сидеть без цента,

Почему некоторые люди хотят лишить искусство человеческого фактора?
Денег , говори правду
-1
askazanov

Халявы захотел!?))) Вопрос в другом, а он свой голос лицензировал?)

-1
Ang Dark

Вообще-то он прав и чем по сути является разница (допустим) в использовании ГОЛОСА актера или скажем с дип-фейсом самого актера? Да ни чем... есть понятие - авторских ПРАВ... так-то он (актер) на полных щях может засудить.... если уже подпишут контракт , на ИСПОЛЬЗОВАНИЕ , то проблем ни каких... и вы хотите сказать проект(основанный на его образе или голосе) приносит ПРИБЫЛЬ создателям, а ему значит НИЧЕГО платить не надо типо ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛ? Вам не кажется это ... ну глупым что-ли? Представьте - вы на работе, заполняет отсчет, тут ваш отсчет (который готов на 95%) берет другой тип и тупо дописывает своё имя и получает зп, вы-же ничерта не получаете(че типо ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛ? Не справедливо? Да...так-же и тут, пример ТУПОЙ , но все-ж).... он по крайней мере не быкует как другие и прекрасно понимает , что данная технология будущее и говорит прямо- хотите использовать, дайте денег и вперед, за это ему только ПЛЮС....

1
Gords Ang Dark

В данном случае он требует денег за отчёт составленный программой и к которому он на 100% не имеет отношения, только на том основании, что отчёт похож на тот, что он когда-то составлял в ручную.

0
TAPAKAH222

Ему не надо лицензировать свой голос по закону, а халявы захотели те, кто не хочет платить за озвучку актёрам.

0
V_Rus_Dub

Очередной нытик, который боится конкуренции от ИИ. Настоящий профессионал, знает, что никакие ИИ не заменит хорошего актёра, ни озвучку, не художника. А такие высказывания может выдать, только тот, кто боится забвения. Ну и само собой, такие высказывания, только портят репутацию актёру озвучания

-1
TAPAKAH222

Конкурировать с ИИ, это когда ИИ сам создаёт новый голос, хотя бы из многих других, а не использует конкретный.

0
Azok OsKveRniTEJI

По этому поводу есть две вещи.

1- Этого не должно быть. Хочешь, чтобы мой голос звучал в игре? Заплатите мне.

А хуху ты не хохо?

-2
TAPAKAH222

Ваш голос и фото можно использовать бесплатно?

0