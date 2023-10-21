Актер озвучки Адама Дженсена удивлен отсутствием новой игры из серии Deus Ex: "Это безумие"

Франшиза Deus Ex не теряет своей актуальности и сегодня. Несмотря на то что Deus Ex: Mankind Divided стала последней крупной частью серии, фанаты продолжают с любовью вспоминать ее и просят разработчиков вернуться к ней в ближайшие годы.

Актер, озвучивающий Адама Дженсена, тоже так думает о серии, считая безумным тот факт, что с 2016 года в ней не выходило новых частей.

Элайас Туфексис недавно высказался против мода Cyberpunk 2077, который добавил в игру Адама Дженсена с помощью искусственного интеллекта.

Актер озвучивания считает, что такие моды неэтичны, поскольку художники должны получать вознаграждение за свою работу тем или иным способом. В данном случае он заявил, что ему должны платить за озвучивание.

Тем не менее, эта тема привела к интересному замечанию актера. Позже он заявил, что подобные моды доказывают, насколько популярна Deus Ex сегодня, и сказал:

Мы не получили ни одного нового Deus Ex. Это безумие.

После этого твита многие фанаты ответили в Twitter, согласившись с актером озвучки. Поскольку Deus Ex заложила основы многих современных игр в жанре иммерсивного симулятора, она до сих пор остается одной из самых любимых в индустрии.

Недавние слухи говорят о возможном возрождении этой игры, однако актер озвучивания сообщил, что с ним никто не связывался