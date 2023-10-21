Актер озвучки Адама Дженсена удивлен отсутствием новой игры из серии Deus Ex: "Это безумие"

Франшиза Deus Ex не теряет своей актуальности и сегодня. Несмотря на то что Deus Ex: Mankind Divided стала последней крупной частью серии, фанаты продолжают с любовью вспоминать ее и просят разработчиков вернуться к ней в ближайшие годы.
Актер, озвучивающий Адама Дженсена, тоже так думает о серии, считая безумным тот факт, что с 2016 года в ней не выходило новых частей.
Элайас Туфексис недавно высказался против мода Cyberpunk 2077, который добавил в игру Адама Дженсена с помощью искусственного интеллекта.
Актер озвучивания считает, что такие моды неэтичны, поскольку художники должны получать вознаграждение за свою работу тем или иным способом. В данном случае он заявил, что ему должны платить за озвучивание.
Тем не менее, эта тема привела к интересному замечанию актера. Позже он заявил, что подобные моды доказывают, насколько популярна Deus Ex сегодня, и сказал:
Мы не получили ни одного нового Deus Ex. Это безумие.
После этого твита многие фанаты ответили в Twitter, согласившись с актером озвучки. Поскольку Deus Ex заложила основы многих современных игр в жанре иммерсивного симулятора, она до сих пор остается одной из самых любимых в индустрии.
Недавние слухи говорят о возможном возрождении этой игры, однако актер озвучивания сообщил, что с ним никто не связывался
Ну есть мнение, что предыдущая часть не оправдала надежд разработчиков, хотя мне лично вторая часть понравилась. Будем надеяться, что когда-нибудь продолжат эту франшизу.
были же слухи сплетни что там конторка прибыль зафиксировала и йокнулась к сожалению, по крайней мере та ее часть разрабатывающая deus ex
Поздновато он всполошился. Удивляться этому надо было несколько лет назад, когда дебилы-скворечники бросили свои старые франшизы, и все деньги кинули на разработку провального гомиксного овнеца.
Текущий владелец серии сейчас озабочен исключительно выживанием, так что новую часть DE разрабатывать по сути некому и не на что.
Хотелось бы, конечно, но не факт, что вывезут. Да и с повесточкой...
Эх такую серию сгубили
Конечно Mankind Divided была послабей Human Revolution, но продолжения жду однозначно. Ещё хотелось бы ремейк, именно ремейк Human Revolution увидеть на современном железе!
Если и нужен ремейк, то оригинальной игры, а HR, которая и сейчас достойно выглядит и играется.
Одно другого не исключает.
Хз, что там было достойного в плане графики. HR даже на момент выхода, мягко говоря, не впечатлял графоном. Улицы городов особенно удручали, по первому взгляду я даже решил, что у меня какой-то глюк с текстурами, настолько все было мыльно.
В общем, ремастер нужен, и если он выйдет, это может быть началом возрождения серии. Да и новичкам лучше знакомиться с серией в хронологическом порядке: ремастер HR, затем MD, ремейк DE 1, ремейк IW. А дальше можно и новые части.
Ну, HR игра не про графику