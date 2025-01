Бывший сценарист Eidos-Montreal поделился первоначальными планами сиквела Deus Ex: Mankind Divided

Во время недавнего подкаста Марк Сесере, бывший сценарист Eidos-Montreal, поделился оригинальными подробностями сюжета, подготовленными для сиквела Deus Ex: Mankind Divided.

Марк Сесере известен по Deus Ex: Mankind Divided и Human Revolution, Shadow of the Tomb Raider и Watch Dogs: Legion. Недавно он принял участие в подкасте, организованном From Script to Life. Сесере проработал в Eidos-Montreal 10 лет старшим сценаристом и дизайнером повествования и покинул Eidos в 2018 году. В какой-то момент он попытался вернуться в проект, чтобы помочь закончить историю Дженсена, но дела пошли не очень хорошо.

Итак, что же должно было произойти согласно первоначальным планам? Адам Дженсен не смог бы полностью победить Иллюминатов, но приблизился бы к этому. Действия Дженсена могли повлиять на становление Боба Пейджа как могущественного злодея, с которым игроки столкнулись в оригинальной игре Deus Ex. Создатели хотели связать две эпохи франшизы: завершить сюжетную линию Дженсена и начать серию событий, ведущих к миру 2052 года, изображенному в классической Deus Ex.

В прошлом году Eidos Montreal потеряла 97 сотрудников в рамках реструктуризационной кампании Embracer Group. Новая игра студии была впоследствии отменена.