Deus Ex: Mankind Divided и Deus Ex: Human Revolution получили новые максимальные скидки в Steam - 90%

Как стало известно, в магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой дилогия Адама Дженсена получила новую максимальную скидку в Steam.
Пользователи могут приобрести Deus Ex: Mankind Divided Deluxe Edition и Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut со скидкой 90%. До этого момента максимальный размер скидки составлял 85%. В рамках этой же акции доступны и другие игры вселенной, включая оригинальный Deus Ex, Deus Ex: Invisible War и Deus Ex: The Fall.
Распродажа продлится с 25 мая по 8 июня включительно.
Научись уже текст формулировать без фразы, что тебе что-то стало известно.
Неофиты, наверное, даже не в курсе, что у Human Revolution есть две версии.
могли бы уже удалить Дернуво из Мамкиного Дивана...
Угу. Только сперва полную цену подняли. // Александр Королёв