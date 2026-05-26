Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
Deus Ex: Mankind Divided и Deus Ex: Human Revolution получили новые максимальные скидки в Steam - 90%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в магазине Steam стартовала новая распродажа, в рамках которой дилогия Адама Дженсена получила новую максимальную скидку в Steam.

Пользователи могут приобрести Deus Ex: Mankind Divided Deluxe Edition и Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut со скидкой 90%. До этого момента максимальный размер скидки составлял 85%. В рамках этой же акции доступны и другие игры вселенной, включая оригинальный Deus Ex, Deus Ex: Invisible War и Deus Ex: The Fall.

Распродажа продлится с 25 мая по 8 июня включительно.

spaMER_ID

Научись уже текст формулировать без фразы, что тебе что-то стало известно.

hi-hat

Неофиты, наверное, даже не в курсе, что у Human Revolution есть две версии.

Tommy451

могли бы уже удалить Дернуво из Мамкиного Дивана...

Пользователь ВКонтакте

Угу. Только сперва полную цену подняли. // Александр Королёв