Элиас Туфексис: "Новой Deus Ex всё еще нет потому что франшизой владеют психопаты"

Элиас Туфексис, актер, озвучивавший главного героя Адама Дженсена в играх Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided, резко раскритиковал нынешних правообладателей серии.

Он перечислил четыре проекта, в которых он появится в 2026 году (Marathon и три ещё не анонсированные игры) и неожиданно упомянул серию Deus Ex:

Deus Ex нет в этом списке, потому что за нее отвечают психопаты.

По словам Туфексиса, такая оценка связана с отсутствием планов по созданию новых игр во вселенной Deus Ex у текущего владельца - холдинга Embracer Group. Актер не уточнил, когда в последний раз общался с представителями компании.

Последняя игра серии, Deus Ex: Mankind Divided, вышла в 2016 году. После этого ходили слухи о разработке продолжения, но, по данным инсайдеров, проект был отменен из-за финансовых проблем внутри Embracer Group. Судя по заявлению Туфексиса, новая часть планировалась к выходу в 2026 году. Студия Eidos Montreal пыталась предложить игру другим издателям, но они не проявили интереса к франшизе.

На данный момент единственным подтвержденным проектом по франшизе является ремастер оригинальной Deus Ex, который недавно перенесли на неопределенный срок. Официальных заявлений от Embracer Group о будущем серии не поступало.