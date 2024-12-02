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Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
8.6 2 776 оценок

Элиас Туфексис скучает по Адаму Дженсену из Deus Ex и считает отмену продолжения большой ошибкой

AceTheKing
Новости

Элиас Туфексис поделился с игроками своими мыслями касательно отсутствия продолжения во франшизе Deus Ex. Актер считает, что Embracer Group совершила ошибку, когда решила отменить новую часть и заморозить франшизу.

Актер скучает по Адаму Дженсену - Туфексис говорит, что сыграл немало других ролей, но фанаты почти всегда узнают его именно благодаря роли в Deus Ex:

У меня были большие роли в разных крупных проектах, но знаете, как меня чаще всего просят подписываться на различных мероприятиях? Адам Дженсен из Deus Ex. Я думаю, что Embracer Group совершила ошибку.

Deus Ex: Mankind Divided, последняя игра во франшизе Deus Ex с участием Адама Дженсена в исполнении Элиаса Туфексиса вышла в 2016-м году.

109
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Max Rolens

Игра, которая по визуалу мне нравится больше чем cyberpunk

51
cthulhu42

До сих пор выглядит великолепно конечно.

28
Max Rolens cthulhu42

Пойду поиграю снова ))

6
SoRaS3

Игруха топовая.

Жаль что массовое сумасшествие зашло не в ту "степь".

5
Dark-Phoenix SoRaS3

Жаль, что большинство не особо любит иммерсив симы ( Зато массово скупает КАЛду

3
Инcайдер

тоже так считаю. она из лучших игровых серий

26
Диванный Боец
Embracer Group совершила ошибку, когда решила отменить новую часть и заморозить франшизу.

Сама Embracer Group одна сплошная ошибка

25
Декстер Морган

Вообще, накупили студий, а чё делать с ними не поняли.

0
Madiark

Адам был одним из лучших гг в играх, не то что современные фемки гг

19
Yurkiykot

Он никогда не просил об этом.

3
Yapa Skuda

Вот это киберпанк, который мне нравился, это чисто по красоте и стилю, а не всякая там неоновая трешатина с какой поeботней

15
BigusDickus

собственно, как бы я не любил киберпанк, но именно деус - настоящий, жизненный киберпанк, похожий на нашу действительность.

10
Janekste

Киберпанк 2077 на голову выше и гораздо ближе к нашей действительности... Deus Ex чересчур сказочный или фантастический.

-25
Daringer Janekste

всё наоборот, ты как всегда обосрался

6
Aku Metsu Janekste

Достаточно немного оглядеться в стартовой локации второй игры DE, чтобы осознать реальность

Глянуть на постеры интересные, в игре 16 года))

0
K0t Felix

Human Revolution - любимая игра в сеттинге киберпанка

8
Mr Gribonson

Крутая игра как не крути, особенно понравилось дополнение криминальное прошлое, разработчики прям удивляют, а музыка как шикарно подобрана? Погружаешься с первых минут. Я вам по секрету скажу, может это не нормально, но я гоняю эти эмбиенты в плеере на постоянной основе)

7
ghtyghty

Согласен! Музыкальное сопровождение просто шикарное. Один эмбиент из штаба чего стоит, очень атмосферный.

2
Mr Gribonson ghtyghty

Да, у игры было куча проблем, ни для кого не секрет что игру не дали доделать работягам, хапуги хотели заработать деньжат как можно скорее, отсюда куча вырезанного контента, куча нереализованных идей, на скорою руку прикрученные транзакции. Но можно увидеть как разработчики любили эту игру, если смотреть на картину в целом а не на отдельные моменты такие как баги или графику местами. Одни срежиссированные сцены чего стоят, от трейлера до сих пор мурашки по коже и многое другое. Я считаю разработчикам нужно дать шанс и они покажут нам что они хотели нам показать на самом деле)

0
zombijaic

У игры шикарная атмосфера, саундтрек отлично передает дух мрачного будущего :))

1
Пользователь ВКонтакте

да все мы по нему скучаем // Олег Мендоза

6
Чизбургер

На дженкинса было пофиг. Но по стелсу эта игра намного лучше киберпанка. Много нычек и уровни задизайнены нормально, что интересно их разгадывать, а в киберпанке лично мне стелс надоедоел быстро.

6
Пользователь ВКонтакте

Игра огонь 🔥🔥🔥🔥 // Ярик Кириченко

5
nikvik jm

Не ты один мужик скучаешь,не ты один:(

5
V1rgin

Игра замечательная, прошел ее пару месяцев назад заново (Deus Ex: Mankind Divided), когда запустил то немного вахнул, потому что забыл насколько там великолепная графика даже по нынешним меркам! Заодно вспомнил детали сюжета и расстроился, потому что там много чего так и осталось за кулисой и некоторые темы так и не раскрыли на полную, увы...

Но с Cyberpunk 2077 сравнивать Deus EX это тупо, это разные игры в разное время, а общего в них только общий футуристичный стиль, да и то отличается, потому что разные художники видят по разному и за это их винить нельзя, обе игры достойные своего времени!

4
Tavi

А ведь в последней части крутая завязка на продолжение. Нам бы объяснили, кем именно является нынешний Адам Дженсен, удачным клоном или человеком с прошитыми мозгами. Полуоткрытый мир с приличной нелинейностью, несколько иной взгляд на проблемы будущего в сравнение с 2077. Приличный сюжет, нормальная графика и гемплей с возможностью отыгрывать как роль полицейского, так и бога из машины. Игре было чем зацепить и мне действительно жаль, что её развитие закинули в дальний ящик.

3
Axel Magnus

Многие из нас тоже скучают... очень. Годная игра, годный главный герой. Киберпанк котрый мы потеряли.

3
РG34Rule

Мировой идиoтизм крепчает и самое печальное, что этот тренд потомственный.

2
R_D_V

Последняя часть была так себе на фоне людской революции, но все равно была куда лучше 99% современных игр.

2
Stas776

Ну как так себе...сюжетно да, зарубили

Но геймплейно и по графону намного лучше Революции, очень приятно играть

0
Denn378

Deus Ex,одна из самых лучших игровых франшиз в истории видеоигр,люблю ее так же,как и Mass Effect,надеюсь скоро одумаются и все таки,анонсируют продолжение.

1
Alukard_Belmond

как не странно сегодня начал перепроходить Human Revolution)), помню что раньше проходил, но сюжет почти полностью забыл уже.

0
BleederHunt

Эх..грусть печать тоска((( Возродите серию ЪуЪ

0
Декстер Морган

Не один он так считает. Эх...

0
Андрей Златов

Deus ex отменяют, days gone 2 отменяют, да что у этих бестолочей в головах?!

Почему такие классные проекты отменяют, зато какому-то канкорду дают зелёный свет например. Вообще просто обидно за многие отмененные проекты - и самое печальное, что они наверно никогда уже не увидят зелёный свет на одобрение.

0
Soler2

рыночек как обычно решает, к сожалению

-1
Кей Овальд

Ну, вторая часть была уже заметно хуже первой даже по дизайну. Сейчас как раз играю, прошёл Утулех, так это просто душнейший ужас, в одинаковых комнатах в десятки ярусов прыгать. И так три раза. Ещё и пришлось количество задействованных процессоров убирать, что бы следующий уровень (ночная Прага) вообще загрузился. Багов до сих пор заметно.
Повесточки уже больше было, даже клюква, не мог поверить, что там один чел на полном серьёзе Солжа цитировал и призывал по нему (!!!) изучать "сталинские репрессии".

Прага очень красивая, играется интересно, но чёт я склоняюсь к мысли, что не хотел бы видеть продолжение в наше время.

-10
cthulhu42

Там Прага))) Сорян.

0
Night Driving Avenger

Эм, нет, не считая оборванной концовки сиквел лучше предшественника и играется куда приятнее (особенно в плане стрельбы и побочек), Human Revolution же сегодня даже в режиссерской версии очень топорным ощущается и левелдизайн местами откровенно плох, возвращаться к ней после MD больно.

0
BigusDickus

не согласен. манкайн девайдед тупо лучше во всем, не такая коридорная и зажатая. хуман революшн реально похожа на хитман блад мани или даже контракты.

0
Кей Овальд cthulhu42

Да, я Прагу и хотел написать.

0
rtnrwv

есть все части, ни одну не осилил , очень скучная
А актер озвучки скорее всего скучает по деньгам , а не по роли

-14
Night Driving Avenger

Пиф-паф подавай, да?

4
Пользователь ВКонтакте

унылая игрулька // Андрей Ермоленков

-18
Trezvopoy

На вид какой-то фуфел, Сильверхенду не замена

-24
cthulhu42

Дженсен не согласен))

7
BigusDickus

на вид это то, что реально может быть если будет. а КБ77 - сатира в самом ее классическом виде.

0
Simondemon

Какая замена?))) Ты год выхода хоть посмотри, прежде чем в лужу пукнуть xD

1
-zotik-

Манкинд дивайдед ужасно унылый, хотя там много что на первый взгляд классного, так заслужено забили

-26