Элиас Туфексис скучает по Адаму Дженсену из Deus Ex и считает отмену продолжения большой ошибкой

Элиас Туфексис поделился с игроками своими мыслями касательно отсутствия продолжения во франшизе Deus Ex. Актер считает, что Embracer Group совершила ошибку, когда решила отменить новую часть и заморозить франшизу.

Актер скучает по Адаму Дженсену - Туфексис говорит, что сыграл немало других ролей, но фанаты почти всегда узнают его именно благодаря роли в Deus Ex:

У меня были большие роли в разных крупных проектах, но знаете, как меня чаще всего просят подписываться на различных мероприятиях? Адам Дженсен из Deus Ex. Я думаю, что Embracer Group совершила ошибку.

Deus Ex: Mankind Divided, последняя игра во франшизе Deus Ex с участием Адама Дженсена в исполнении Элиаса Туфексиса вышла в 2016-м году.