Элиас Туфексис скучает по Адаму Дженсену из Deus Ex и считает отмену продолжения большой ошибкой

Элиас Туфексис поделился с игроками своими мыслями касательно отсутствия продолжения во франшизе Deus Ex. Актер считает, что Embracer Group совершила ошибку, когда решила отменить новую часть и заморозить франшизу.
Актер скучает по Адаму Дженсену - Туфексис говорит, что сыграл немало других ролей, но фанаты почти всегда узнают его именно благодаря роли в Deus Ex:
У меня были большие роли в разных крупных проектах, но знаете, как меня чаще всего просят подписываться на различных мероприятиях? Адам Дженсен из Deus Ex. Я думаю, что Embracer Group совершила ошибку.
Deus Ex: Mankind Divided, последняя игра во франшизе Deus Ex с участием Адама Дженсена в исполнении Элиаса Туфексиса вышла в 2016-м году.
Игра, которая по визуалу мне нравится больше чем cyberpunk
До сих пор выглядит великолепно конечно.
Пойду поиграю снова ))
Игруха топовая.
Жаль что массовое сумасшествие зашло не в ту "степь".
Жаль, что большинство не особо любит иммерсив симы ( Зато массово скупает КАЛду
тоже так считаю. она из лучших игровых серий
Сама Embracer Group одна сплошная ошибка
Вообще, накупили студий, а чё делать с ними не поняли.
Адам был одним из лучших гг в играх, не то что современные фемки гг
Он никогда не просил об этом.
Вот это киберпанк, который мне нравился, это чисто по красоте и стилю, а не всякая там неоновая трешатина с какой поeботней
собственно, как бы я не любил киберпанк, но именно деус - настоящий, жизненный киберпанк, похожий на нашу действительность.
Киберпанк 2077 на голову выше и гораздо ближе к нашей действительности... Deus Ex чересчур сказочный или фантастический.
всё наоборот, ты как всегда обосрался
Достаточно немного оглядеться в стартовой локации второй игры DE, чтобы осознать реальность
Глянуть на постеры интересные, в игре 16 года))
Human Revolution - любимая игра в сеттинге киберпанка
Крутая игра как не крути, особенно понравилось дополнение криминальное прошлое, разработчики прям удивляют, а музыка как шикарно подобрана? Погружаешься с первых минут. Я вам по секрету скажу, может это не нормально, но я гоняю эти эмбиенты в плеере на постоянной основе)
Согласен! Музыкальное сопровождение просто шикарное. Один эмбиент из штаба чего стоит, очень атмосферный.
Да, у игры было куча проблем, ни для кого не секрет что игру не дали доделать работягам, хапуги хотели заработать деньжат как можно скорее, отсюда куча вырезанного контента, куча нереализованных идей, на скорою руку прикрученные транзакции. Но можно увидеть как разработчики любили эту игру, если смотреть на картину в целом а не на отдельные моменты такие как баги или графику местами. Одни срежиссированные сцены чего стоят, от трейлера до сих пор мурашки по коже и многое другое. Я считаю разработчикам нужно дать шанс и они покажут нам что они хотели нам показать на самом деле)
У игры шикарная атмосфера, саундтрек отлично передает дух мрачного будущего :))
да все мы по нему скучаем // Олег Мендоза
На дженкинса было пофиг. Но по стелсу эта игра намного лучше киберпанка. Много нычек и уровни задизайнены нормально, что интересно их разгадывать, а в киберпанке лично мне стелс надоедоел быстро.
Игра огонь 🔥🔥🔥🔥 // Ярик Кириченко
Не ты один мужик скучаешь,не ты один:(
Игра замечательная, прошел ее пару месяцев назад заново (Deus Ex: Mankind Divided), когда запустил то немного вахнул, потому что забыл насколько там великолепная графика даже по нынешним меркам! Заодно вспомнил детали сюжета и расстроился, потому что там много чего так и осталось за кулисой и некоторые темы так и не раскрыли на полную, увы...
Но с Cyberpunk 2077 сравнивать Deus EX это тупо, это разные игры в разное время, а общего в них только общий футуристичный стиль, да и то отличается, потому что разные художники видят по разному и за это их винить нельзя, обе игры достойные своего времени!
А ведь в последней части крутая завязка на продолжение. Нам бы объяснили, кем именно является нынешний Адам Дженсен, удачным клоном или человеком с прошитыми мозгами. Полуоткрытый мир с приличной нелинейностью, несколько иной взгляд на проблемы будущего в сравнение с 2077. Приличный сюжет, нормальная графика и гемплей с возможностью отыгрывать как роль полицейского, так и бога из машины. Игре было чем зацепить и мне действительно жаль, что её развитие закинули в дальний ящик.
Многие из нас тоже скучают... очень. Годная игра, годный главный герой. Киберпанк котрый мы потеряли.
Мировой идиoтизм крепчает и самое печальное, что этот тренд потомственный.
Последняя часть была так себе на фоне людской революции, но все равно была куда лучше 99% современных игр.
Ну как так себе...сюжетно да, зарубили
Но геймплейно и по графону намного лучше Революции, очень приятно играть
Deus Ex,одна из самых лучших игровых франшиз в истории видеоигр,люблю ее так же,как и Mass Effect,надеюсь скоро одумаются и все таки,анонсируют продолжение.
как не странно сегодня начал перепроходить Human Revolution)), помню что раньше проходил, но сюжет почти полностью забыл уже.
Эх..грусть печать тоска((( Возродите серию ЪуЪ
Не один он так считает. Эх...
Deus ex отменяют, days gone 2 отменяют, да что у этих бестолочей в головах?!
Почему такие классные проекты отменяют, зато какому-то канкорду дают зелёный свет например. Вообще просто обидно за многие отмененные проекты - и самое печальное, что они наверно никогда уже не увидят зелёный свет на одобрение.
рыночек как обычно решает, к сожалению
Ну, вторая часть была уже заметно хуже первой даже по дизайну. Сейчас как раз играю, прошёл Утулех, так это просто душнейший ужас, в одинаковых комнатах в десятки ярусов прыгать. И так три раза. Ещё и пришлось количество задействованных процессоров убирать, что бы следующий уровень (ночная Прага) вообще загрузился. Багов до сих пор заметно.
Повесточки уже больше было, даже клюква, не мог поверить, что там один чел на полном серьёзе Солжа цитировал и призывал по нему (!!!) изучать "сталинские репрессии".
Прага очень красивая, играется интересно, но чёт я склоняюсь к мысли, что не хотел бы видеть продолжение в наше время.
Там Прага))) Сорян.
Эм, нет, не считая оборванной концовки сиквел лучше предшественника и играется куда приятнее (особенно в плане стрельбы и побочек), Human Revolution же сегодня даже в режиссерской версии очень топорным ощущается и левелдизайн местами откровенно плох, возвращаться к ней после MD больно.
не согласен. манкайн девайдед тупо лучше во всем, не такая коридорная и зажатая. хуман революшн реально похожа на хитман блад мани или даже контракты.
Да, я Прагу и хотел написать.
есть все части, ни одну не осилил , очень скучная
А актер озвучки скорее всего скучает по деньгам , а не по роли
Пиф-паф подавай, да?
унылая игрулька // Андрей Ермоленков
На вид какой-то фуфел, Сильверхенду не замена
Дженсен не согласен))
на вид это то, что реально может быть если будет. а КБ77 - сатира в самом ее классическом виде.
Какая замена?))) Ты год выхода хоть посмотри, прежде чем в лужу пукнуть xD
Манкинд дивайдед ужасно унылый, хотя там много что на первый взгляд классного, так заслужено забили