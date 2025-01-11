ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deus Ex: Mankind Divided 23.08.2016
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
8.6 2 814 оценок

Элиасу Туфексису, озвучившему Адама Дженсена в Deus Ex, понравился сценарий отмененного сиквела Mankind Divided

Gruz_
Новости

В социальных сетях появилась новая информация об отмененной игре Deus Ex от Eidos Montreal. Подробности привлекли внимание не только фанатов, но и исполнителя роли Адама Дженсена, Элайаса Туфексиса, которому особенно понравилось услышанное.

Комментарии Туфексиса появились вскоре после того, как в социальных сетях появилось интервью с Марком Церере, сценаристом Human Revolution и Mankind Divided. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Script To Life. Церере рассказал много информации о сценарии отмененной Deus Ex. По его словам, сюжет планировалось перенести в город Рабиа, непосредственно следуя за событиями, представленными в Mankind Divided.

Бывший сценарист Eidos-Montreal поделился первоначальными планами сиквела Deus Ex: Mankind Divided

Ознакомившись с интервью, Туфексис перепостил видео, сообщив фанатами Deus Ex, что история была бы «отличной», если бы ее удалось адаптировать для научно-фантастической франшизы.

Было бы здорово, не так ли?
8
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий