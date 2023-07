Исполнитель роли Адама Дженсен все еще ждет возможности вернуться в серию Deus Ex, но пока ему не поступало предложений ©

В последние годы актер Элиас Туфексис был очень занят: он сыграл роль космического шпиона Кензо в сериале "Пространство", инопланетянина с резиновым лбом "Звёздный путь: Дискавери", а также Пингвина в Gotham Knights и другие роли. Однако по словам актера, он пока ничего не слышал о повторном исполнении роли, по которой его знает большинство геймеров: главного героя приквела серии Deus Ex Адама Дженсена.

Да, я очень рад быть занятым, но ещё сильнее я хотел бы быть занятым новой частью Deus Ex. У меня нет NDA в отношении Deus Ex, потому что никто не звонил мне по этому поводу. Правда

Как и Джей Энтони Франке в роли Джей Си Дентона в оригинальной игре, Туфексис проделал удивительную работу по выжиманию тепла и юмора из человека в плаще, носящего солнцезащитные очки, который вырубает парней и прячет их в вентиляционных отверстиях, чтобы заработать на жизнь.

Однако это не обязательно смертный час для Дженсена - еще в ноябре источники сообщили репортеру Bloomberg Джейсону Шрайеру, что новый Deus Ex находится на "очень ранней стадии" разработки. Прошло девять месяцев, и вы можете отбросить одно из этих "очень", когда речь заходит о предполагаемом ходе разработки следующего Deus Ex. Хотя у Туфексиса была бы центральная роль и много реплик для записи, если бы он был главным героем новой Deus Ex, фактическая запись голосовых реплик происходит довольно поздно в процессе разработки игры после завершения работы над сценарием.

Последним релизом Eidos Montreal были Guardians of the Galaxy, игра, удивившая нас своим остроумием в период пика перенасыщения Marvel. Студия перешла из рук Square Enix в руки The Embracer Group в августе прошлого года и, похоже, не пострадала от недавней волны увольнений и закрытия студий в мега-издателе.