Исполнитель роли Адама Дженсена тоже ждет новую игру в серии Deus Ex ©

Элиас Туфексис, как и мы, задается вопросом, когда же выйдет продолжение Mankind Divided и Human Revolution. Прошло семь лет с момента последней основной части футуристической ролевой игры от Eidos, и когда речь заходит о новом Deus Ex, мы все просим об этом. За прошедшее время он успел поучаствовать в Call of Duty, Assassin's Creed и Fallout, а теперь звезда Deus Ex Human Revolution, похоже, с нетерпением ждет, когда же Дженсен появится вновь.

Последний раз мы видели Адама Дженсена, частного охранника, ставшего агентом Интерпола, в 2017 году, когда Eidos выпустила финальное DLC "Криминальное прошлое" для Deus Ex Mankind Divided.

С тех пор компания-разработчик Eidos Montreal была куплена Embracer Group, а мы все еще ждем новостей о кибернетически дополненном будущем Deus Ex. Как, похоже, и сам Дженсен, поскольку Туфексис комментирует отсутствие новой игры Deus Ex.

"Когда начнется следующая история Адама Дженсена?" - спрашивает Туфексиса один из фанатов. "Спросите у Eidos Montreal и Embracer Group", - отвечает актер. "Мне интересно то же самое".

В конце 2022 года прошел слух, что новая игра Deus Ex находится в разработке в Eidos Montreal, но пока на ранней стадии. Это произошло после покупки Embracer нескольких студий Square Enix, включая Crystal Dynamics, занимающуюся Tomb Raider, и саму Eidos Montreal.