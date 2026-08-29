Похоже, разработчики Deus Ex: Mankind Divided готовят Steam-версию без Denuvo - она может выйти до конца 2026 года

Похоже, студия Eidos-Montréal работает над Steam-версией Deus Ex: Mankind Divided без защиты Denuvo, которая должна выйти ближе к концу 2026 года. Об этом сообщил X-аккаунт Deus Ex Hub, отслеживающий информацию по серии игр Deus Ex.

11 августа 2026 года в базе Steam действительно появилась сборка v1.19_build810.0_no_denuvo. Однако после того, как её обнаружили фанаты, запись была удалена.

В ветке на Reddit, посвящённой находке, Poticha, менеджер сообщества Eidos-Montréal, сообщил:

Привет, ребята, извините, но мы пока не готовы выпустить эту сборку — она ещё не должна была быть доступна. Мы сообщим вам, когда это обновление станет общедоступным.

На данный момент точная дата релиза не называется, но, судя по всему, Eidos готовится выпустить обновление до конца текущего года. При этом подчёркивается важная деталь: никаких новых исправлений, контента или других изменений не планируется — обновление будет включать только удаление Denuvo.