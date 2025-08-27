Создатель саундтрека Deus Ex: Mankind Divided выпустил неизданные треки из игры

Немецкий музыкант Sonic Mayhem (Саша Дикисян) опубликовал сборник своих композиций, которые он создал специально для игры Deus Ex: Mankind Divided. Все треки можно прослушать на официальной странице композитора в сервисе BandCamp.
По словам Дикисяна, в этом сборнике представлены композиции, которые он написал как для самой игры, так и для ее дополнений, а также музыка, оставшаяся за бортом финальной версии.
«Эти аудиофайлы были взяты непосредственно с моего жесткого диска с оригинальными названиями аранжировок, написанными мной еще в 2015-2016 годах. Некоторые из них так и остались незавершенными», — отметил музыкант.
По его словам, этот релиз — подарок для почитателей игровой вселенной Deus Ex.
ну такое.... прямо скажем на любителя амбиент вэйф какой-то
Не удивительно. Чаще всего саундтрек норм звучит только в произведении (играх/кино) а отдельно лишь единичные треки можно слушать. А тут мало того что треки для саундтрека, так еще те что отбраковали.
именно с этими мыслями я и прослушал треки)) у самого на компе хранятся только саунды с паинкиллеров, алиен и зомбишутеров)) те что файт темы разумеется
Когда там новая часть? Музыка пойдет.