Создатель саундтрека Deus Ex: Mankind Divided выпустил неизданные треки из игры

Немецкий музыкант Sonic Mayhem (Саша Дикисян) опубликовал сборник своих композиций, которые он создал специально для игры Deus Ex: Mankind Divided. Все треки можно прослушать на официальной странице композитора в сервисе BandCamp.

По словам Дикисяна, в этом сборнике представлены композиции, которые он написал как для самой игры, так и для ее дополнений, а также музыка, оставшаяся за бортом финальной версии.

«Эти аудиофайлы были взяты непосредственно с моего жесткого диска с оригинальными названиями аранжировок, написанными мной еще в 2015-2016 годах. Некоторые из них так и остались незавершенными», — отметил музыкант.

По его словам, этот релиз — подарок для почитателей игровой вселенной Deus Ex.